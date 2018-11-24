Класковский: «Власти не успевают переписывать законы, пытаясь догнать и захомутать прогресс»

Политический обозреватель о методах, которыми власть пытается привлечь молодежь.

«Известно, что на Новый год готовится встреча президента с молодежью во Дворце независимости, — пишет Александр Класковский на сайте naviny.by.

— Здесь вспоминается недавняя встреча там же с юношами и девушками по случаю столетия ВЛКСМ. От мероприятия веяло казенщиной. И даже на официальной видеокартинке мозолили глаза бдящие охранники между президентом и молодежью. И это при том, что отбирали на встречу самых лояльных, правильных юношей и девушек.

Понятна тревога властей, что они упускают молодежь. Но ее не привлечешь такими мероприятиями в духе советского нафталина. Молодежь живет в другой реальности, в гаджетах, девайсах.

Межу тем власти зажимают интернет. Министр информации Александр Карлюкевич напомнил, что с 1 декабря комментаторов в сети будут идентифицировать по номеру мобильного телефона. Министр также сказал, что, вероятно, понадобятся новые изменения в закон о СМИ. Судя по контексту, речь идет о еще более жестком регулировании Сети.

Власти не успевают переписывать законы, пытаясь догнать и захомутать прогресс технологий. Но не догонят. Печально, однако, что из-за отсталости, ретроградства правящей верхушки отстает от передового мира вся Беларусь».