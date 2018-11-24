Карикатура дня. Маленькие гиганты большой либерализации

Заявлениям Сергея Румаса о малом и среднем бизнесе (МСБ), который станет драйвером нашей экономики и взрастит такой нужный государству средний класс, посвящается.

Фото: рисунок Василия Почицкого, Белгазета

«Правда, остается не раскрытым вопрос, что же государство с предыдущим средним классом, оформившимся в 1990-2000-е гг., сделало. Уронило? Потеряло? Разбило и руки порезало?» — задается вопросом Белгазета.

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