В Беларуси начали повышать стоимость проезда

Первым регионом, в котором выросла стоимость талончика, стала Минская область.

Проезд подорожал в в городском и пригородном общественном транспорте.

Талончик на одну поездку подорожает на 5 копеек — до 55 копеек. При покупке у водителя стоимость составит 60 копеек (сейчас — 55 копеек).

Вырастут также цены на проездные. Так, стоимость декадного проездного в населенных пунктах от 50 до 250 тысяч человек вырастет до 8,47 рубля (сейчас — 7,7 рубля), а месячного — 24,09 рубля (сейчас — 21,9 рубля), пишет TUT.BY со ссылкой на решением Миноблисполкома

Кроме того, изменятся также предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки.

Как ожидается, в ближайшее время должно быть принято решение о повышении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте и в других регионах, а также в Минске.