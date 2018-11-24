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Что творилось в мире в Черную пятницу
Шопоголики брали многие магазины, по традиции, штурмом.
Черная пятница – традиционный день масштабных распродаж, следующий за Днем благодарения в США – всегда проходит при некотором ажиотаже. Это тот день, когда экономные граждане бегают по магазинам и пытаются раздобыть нужные и не очень вещи с большими скидками. Неудивительно, что в супермаркетах случается давка и настоящая борьба за бытовую технику, а само явление высмеивают в мультсериалах и фильмах.
Газета.ru собрала фотофакты со всего мира.
Фото: Reuters, AP, Global Look Press