Что творилось в мире в Черную пятницу

Шопоголики брали многие магазины, по традиции, штурмом.

Черная пятница – традиционный день масштабных распродаж, следующий за Днем благодарения в США – всегда проходит при некотором ажиотаже. Это тот день, когда экономные граждане бегают по магазинам и пытаются раздобыть нужные и не очень вещи с большими скидками. Неудивительно, что в супермаркетах случается давка и настоящая борьба за бытовую технику, а само явление высмеивают в мультсериалах и фильмах.

Газета.ru собрала фотофакты со всего мира.

Фото: Reuters, AP, Global Look Press