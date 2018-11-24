Лукашенко распорядился улучшить жилищные условия сотрудников госСМИ

Им построят дешевые квартиры. Правда, жилье придется отработать.

Александр Лукашенко подписал распоряжение «Об улучшении жилищных условий работников средств массовой информации», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Мингорисполком в течение 2019-2025 годов будет ежегодно составлять списки тех работников СМИ, которые «нуждаются в улучшении жилищных условий». Они смогут заключить договоры на долевое строительство в домах, которые строятся с ограниченным доходом застройщика. Это значит, квадратный метр в них будет существенно дешевле рыночных условий.

Позже телеканал ОНТ уточнил, что сотрудникам, построивших жилье на таких условиях, необходимо будет отработать в СМИ пять лет. В случае досрочного увольнения, придется выплатить коммерческую разницу.