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Общество
24.11.2018
Лукашенко распорядился улучшить жилищные условия сотрудников госСМИ

Им построят дешевые квартиры. Правда, жилье придется отработать.

Александр Лукашенко подписал распоряжение «Об улучшении жилищных условий работников средств массовой информации», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Мингорисполком в течение 2019-2025 годов будет ежегодно составлять списки тех работников СМИ, которые «нуждаются в улучшении жилищных условий». Они смогут заключить договоры на долевое строительство в домах, которые строятся с ограниченным доходом застройщика. Это значит, квадратный метр в них будет существенно дешевле рыночных условий.

Позже телеканал ОНТ уточнил, что сотрудникам, построивших жилье на таких условиях, необходимо будет отработать в СМИ пять лет. В случае досрочного увольнения, придется выплатить коммерческую разницу.

 
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