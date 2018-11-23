Какие нарушения нашли в «Арена-Сити», где рухнул потолок

После обрушения подвесного потолка в ТРЦ «Арена-Сити» специалисты обнаружили нарушения производства строительно-монтажных работ на других участках.

Подробнее об этом нам рассказали в компании, которая проводит обследование для определения возможности безопасной эксплуатации здания.

Исследование технического состояния остальных конструкций подвесных потолков в торговом центре делают для того, чтобы определить, насколько в дальнейшем возможна безопасная работа в здании — может ли что-то еще упасть или нет. Такое обследование по предписанию МЧС ведет частная компания «БелТехЭксперт».

Обследование разбито на участки. На основании заключений компании «БелТехЭксперт», безопасные участки будут постепенно открывать для людей. А на тех, где найдены нарушения — сделают ремонт.

Технический директор предприятия «БелТехЭксперт» Николай Баранов рассказал, что на отдельных участках найдены нарушения, которые связаны с низким качеством производства строительно-монтажных работ.

— Несущие и основные профиля, подвески смонтированы с большим шагом, чем необходимо. Они должны располагаться чаще. Также обнаружены повреждения стальных профилей при производстве отверстий для установки осветительного оборудования. То есть электрики вырезали металлический профиль с элементом крепления подвески и вставили туда светильник.

Заметим, что обследование участка, где произошел обрыв креплений и обрушился потолок, ведет Следственный комитет. Обследования, как пояснил технический директор «БелТехЭксперт», будут длиться еще несколько недель.

Сейчас в ТРЦ работает работает первый уровень паркинга, выход над ним и супермаркет ProStore. На этих участках критических дефектов и повреждений подвесных потолков нет, поэтому находиться там безопасно.

Напомним, 12 ноября, в ТРЦ «Арена-Сити» на проспекте Победителей обвалился подвесной потолок из гипсокартона общей площадью 150 кв. м. По предварительной версии, это произошло из-за обрыва креплений. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело.