Карбалевич: сравнение Беларуси и Украины – ситуация ложного выбора

Политолог Валерий Карбалевич на Радыё Свабода продолжил дискуссию «что лучше – белорусский порядок или украинская коррупция?»

– Разумеется, в природе можно сравнивать что угодно. Но, на мой взгляд, это как раз та ситуация ложного выбора. Почему вообще за точку отсчета, с которым нужно сравнивать белорусский порядок, взята Украина? Кстати, такой прием очень талантливо использует Лукашенко. «Зато у нас нет войны» - говорит он, указывая пальцем на Украину.

Несколько лет такой прием эффективно работал. Но в мире 197 государств, войны идут, может, в 5-7 из них. При желании всегда можно найти места, где хуже, чем здесь.

Григорий Иоффе пытается ответить, почему Беларусь сравнивается с Украиной. Мол, это народы с подобной культурой, принадлежащие к одной православной цивилизации. Но сам факт того, что в двух соседних странах с одной цивилизационной матрицей, которые несколько веков жили в одном государстве, существуют абсолютно разные политические режимы, общественно-политический строй, социальные модели, указывает на сильные различия в ментальности белорусов и украинцев.

Согласен с Гурневичем, который пишет: «Лукашенко тут ни при чем. Так было до него и так будет после». Вспоминаю, как в далекие студенческие 1970-е годы меня в Минске оштрафовали, когда перешел улицу на красный свет при отсутствии машин. И коррупции в Беларуси в советские времена не было в таких масштабах, как в других регионах СССР.

Поэтому трудно согласиться с выводом господина Иоффе, что «если не будет авторитаризма, будет как в (на) Украине».

Следует также заметить, что сила белорусского государства проявляется очень выборочно. Эффективно работают силовые структуры, да и то они больше направлены на задачу самосохранения режима.

А вот в экономике сильное государство оказывается беспомощным. 24 года Лукашенко бьется, чтобы заставить эффективно работать государственный сектор экономики, и все безрезультатно.

Сильное белорусское государство смогло обеспечить порядок («стабильность»), но не в состоянии обеспечить развитие. Более того, оно стала главным фактором консервации застоя. Я бы сказал, что белорусское государство не столько сильное, сколько большое, оно стремится контролировать все общественные сферы, во многих оно вообще не нужно.