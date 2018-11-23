Как Молотов «оттаял» в гостях у Гитлера

Вспоминаем, как глава советского МИД ездил беседовать с чиновниками Третьего рейха за девять месяцев до войны.

В середине августа 1939-го Гитлера в советской прессе представляли врагом всех хороших людей. Но сразу после заключения 24 августа «Советско-Германского договора о дружбе и ненападении» тон сменяется – теперь нацистскую Германию называют «другом СССР», а уже с начала сентября периодически публикуют речи Гитлера.

В начале сентября Риббентроп приезжает в Москву встречается со Сталиным. А 29 сентября на страницах «Правды» была опубликована речь Молотова, в которой он сказал:

«Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать… Не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма».

После приезда главы немецкого МИД договорились о новой встрече, на этот раз в Берлине. Ее запланировали на 12-14 ноября 1940 года. Сталин ехать не захотел – вместо него отправили несколько советских министров во главе с Вячеславом Молотовым.

Согласно директивам Иосифа Сталина, Нарком иностранных дел должен был распределить сферы влияния и договориться о союзе с нацистами для нового раздела мира.

«Должен быть создан определенный мировой порядок»

12 ноября 1940 года глава МИД СССР прибыл в Берлин, где его торжественно встретили исполнением «Интернационала». Советская делегация насчитывала 65 человек, в том числе в ней были официантка и парикмахер.

Чиновники Третьего рейха торжественно встречают советскую делегацию.

Сначала советского министра ждала беседа с Иоахимом Риббентропом. Потом он встретился с Адольфом Гитлером. Беседа длилась два с половиной часа.

Фюрер сказал Молотову, что необходимо обеспечить на будущее «мирную совместную работу». Молотов поприветствовал заявление. Дальше речь шла об общих интересах СССР и Третьего рейха.

Нацистский вождь сказал: «Должен быть создан определенный мировой порядок, который будет иметь свои сферы интересов». Молотов согласился. В конце беседы фюрер, согласно стенографии, «явно повеселел» и предложил перенести встречу на завтра, чтобы «осуществить программу приема».

После двух встреч немецкий агент в советском посольстве с позывным «Петер» доложит: «На него [Молотова] большое впечатление произвела длительность бесед, которые он имел с фюрером и имперским министром иностранных дел… у него прекрасное личное впечатление…»

День закончился банкетом в отеле «Кайзерхоф» для советской делегации и нацистских чиновников. Там не присутствовал сам Гитлер, но пришли Риббентроп, Гесс и другие министры.

Банкет в «Кайзерхофе». Молотов – крайний слева

«Наши намерения и цели подтвердились жизнью»

Утром следующего дня соратник Сталина говорил с Германом Герингом, который заявил:

«Идя на сближение с СССР мы произвели полную переориентировку их внешней политики… Повороты в политике таких великих народов должны привести к прочной длительной политике. Только благодаря таким людям, как Сталин и Гитлер, удалось вызволить такие великие народы из опасности войны друг с другом».

Молотов на это ответил:

«Наши намерения и цели подтвердились жизнью. Тем более можно говорить о прочности этих отношений и о том, что они были задуманы основательно. И Советское правительство, и Иосиф Сталин, убеждены, что найдена хорошая база для развития дружественных отношений между СССР и Германией. Эти отношения построены на глубоких интересах не [только] сегодняшнего дня».

Затем председатель рейхстага попросил передать сердечный привет Сталину.

Молотов и чиновники третьего рейха

Далее была продолжена беседа с рейхсканцлером, которая длилась больше трех часов. На ней обсуждались вопросы раздела территории Европы и Азии в пользу стран Тройственного союза (Япония, Германия, Италия) и СССР. Там Молотов сказал, что Англия фактически побеждена. Гитлер заметил, что готов вести войну с союзниками столько, сколько потребуется.

В завершение встречи Гитлер сетовал: «Сожалею, что до сих пор не удалось встретиться с такой огромной исторической личностью, как Сталин». Сошлись на том, что встреча двух диктаторов желательна. И выразили надежду, что такая встреча состоится.

Молотов и Гитлер на переговорах

«Петер» в этот день написал в отчете: «[По словам Молотова] он никогда не беседовал с иностранными государственными деятелями в такой приятной атмосфере. Молотов в Берлине «оттаял». Поведение фюрера произвело на него большое впечатление…

Молотов выразил мнение, что, поговорив с главой Немецкого правительства, поймешь причины его успехов. Он редко встречал человека, которого бы мир оценивал так неправильно».

В конце второго дня давали ответный ужин в советском посольстве, а нарком и Риббентроп до полуночи беседовали по душам в бомбоубежище.

«В атмосфере взаимного доверия»

В день отъезда, 14 ноября, заместитель главы МИД Вышинский выслал главе советского МИД коммюнике: «Во время пребывания в Берлине в течение 12–13 ноября Председатель Совета Народных Комиссаров СССР и Народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов имел беседу с рейхсканцлером А. Гитлером и министром иностранных дел Германии Риббентропом.

Обмен мнений протекал в атмосфере взаимного доверия и установил взаимное понимание по всем важнейшим вопросам, интересующим СССР и Германию».

Пресса о встрече в Берлине

Уже вечером 15 ноября 1940 года советская делегация прибыла из Третьего рейха в Москву.

А через девять месяцев нацистская Германия нападет на СССР. Во время войны погибнут, по разным оценкам, от 40 до 60 миллионов советских граждан.

Эта заметка опубликована в рамках сериала «Телеграмма Гитлеру», являющегося составной частью проекта «СССР: как это было на самом деле». Продолжение следует…

5 цитат встречи Сталина и Риббентропа за два года до войны