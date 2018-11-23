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Общество
23.11.2018
Прокопеня: «Потратил на образования около полумиллиона долларов»

Бизнесмен рассказал, кто покупает ему хлеб, страшно ли было в тюрьме и в чем отличие британской школы от белорусской.

IT-бизнесмен Виктор Прокопеня дал интервью журналистке Анастасии Баренцевой. Видео беседы вышло на ее канале на YouTube (новые выпуски проекта «Баренцева.Интервью» выходят каждый четверг). Kp.by опубликовало самые интересные моменты.

«Все чего-то ждут: власти – конца кризиса, люди – когда сменится власть»

Виктор Прокопеня признался, что не знает цен – ни во сколько ему обошелся отдых в Испании, ни сколько стоит хлеб: «Продукты кто-то там покупает, я не знаю. Этим занимается помощник по хозяйству».

Бизнесмен живет на две столицы – Лондон и Минск.

– Там все понимают, что все зависит только от них. А здесь все чего-то ждут: власти ждут конца кризиса, люди ждут, когда сменится власть, девушки ждут принцев. Кто-то ждет, пока государство что-то ему даст. Вместо того чтобы взять и сделать, использовать возможности, которые дает нам мир.

Виктор Прокопеня признался, что не все места в Минске вызывают у него приятные воспоминания. Например, в районе площади Победы много лет назад его кинули на деньги.

– А Комсомольская, Володарского?- уточнила ведущая, намекая на те несколько месяцев, когда Прокопеня находился в статусе задержанного.

– Нет, нет, я там не гуляю, – засмеялся бизнесмен. – В этом нет ничего страшного. Гораздо страшнее людям, кто находится вовне, чем тем, кто внутри. Я прочитал кучу книжек, постоянно бегал, каждый день. Вышел в таком состоянии, будто мне 18 лет! Многие люди сильно переоценивают страх от всех этих историй.

«Потратил на образования около полумиллиона долларов»

У Виктора Прокопени семь образований.

– Я учился в Белорусском институте правоведения, оттуда перешел в БГУ на юрфак - сильный, классный, качественный вуз. Я ушел из института, потому что на первый экзамен, на котором было сто человек, пришел преподаватель и сказал: «У меня 45 минут, я приму экзамен у всех». Я подумал, как такое возможно? Он сказал: «Кому четыре-пять, открывайте зачетки - я распишусь». Из ста человек 80 ушло, осталось 20. «Кто хочет 6, 7, 8, берете любой вопрос, переписываете, я ставлю. А кто 9 и 10, тяните билет и отвечайте». Таких было двое.

Большую часть образований бизнесмен получил за границей. Это было недешево:

– Я не считал, но мне кажется, что в районе полумиллиона долларов.

Сын Виктора Прокопени ходит в школу в Лондоне.

– Я задавал вопрос директору школы, в которую ходит мой сын: на что они тратят время? Он ответил, что они учат преподавателей говорить с детьми, а не говорить детям. Небольшая лингвистическая разница - и огромная пропасть. Одно дело, когда детям говорят «вы должны», другое, когда на них не давят, хотят понять их. Мне это кажется важным отличием, которого нам здесь не хватает.

«Правильное решение – одна жена на всю жизнь»

Про супругу Виктора Прокопени почти ничего неизвестно.

– Что вам про нее рассказать? Она закончила БГУ, у нее два образования - оно юридическое, второе MBA. Она знает четыре языка. Она работала пресс-секретарем большой корпорации, сейчас занимается благотворительностью и нашими детьми (младшему сыну год, – прим.). Она большая молодец, я очень ее люблю.

– Сколько она тратит?

– Не хочу никого смущать. Она тратит достаточно.

– Как сохранить брак, когда вокруг так много разнообразия?

– За каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины, я в это верю. За всеми успехами стоит любовь моей жены. Что касается разнообразия, мне понравилась мысль, которую высказал профессор в Стенфорде: самые стабильные браки в Индии, где родители выбирают жену. Эти браки нельзя расторгнуть. Когда люди живут с ощущением, что их расторгнуть нельзя, жизнь совсем другая. В ней нет сомнений, это навсегда. Все стабильно, понятно и логично.

Я когда-то решил, что женюсь один раз и навсегда, и больше никогда это менять не буду. Мне кажется, что это хорошее и правильное решение, которое надо принять – одна жена на всю жизнь.

Прокопеня: IT – источник независимости. Что ответил скептик

 
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