Особенности предвыборной президентской кампании в Украине

С началом нового политического сезона в Украине ожидался накал предвыборной борьбы среди основных кандидатов на пост президента. Но этого не произошло, и противостояние политических оппонентов пока протекает довольно.

Иллюстрация с сайта sn-plus.com

По результатам большинства социологических опросов, основными претендентами на президентское кресло остаются действующий глава государства Петр Порошенко и лидер оппозиционной партии «Батькивщына» Юлия Тимошенко. В целом тандем Порошенко — Тимошенко не выглядит стабильным, в любой момент в число лидеров может вырваться совсем другой кандидат.

По результатам соцопроса, проведенного центром социальных исследований «София», Тимошенко набирает 15,9%. В начале сентября этого года по версии социологической службы Центра Разумкова у нее было 17,8%. Петра Порошенко поддерживают 9,3%, согласно предыдущему рейтингу этот показатель составлял 7,9%. Третью строчку занимает глава пророссийской партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко — 8,8%. За ним следуют Анатолий Гриценко с показателем 8,2% и певец Святослав Вакарчук — 7,9%. Артист Владимир Зеленский, который является выдвиженцем от украинского олигарха и давнего оппонента Порошенко Игоря Коломойского, в рамках рейтинга набирает 6,6%. Лидер партии «За життя», ориентированной на пророссийскую часть населения страны, Вадим Рабинович — 4,9%.

На этом фоне Петр Порошенко начал активную кампанию по собственному выдвижению, которая стартовала с его ежегодного обращения к Раде и продолжилась рекламной кампанией на наружных носителях со слоганом: «Армия. Язык. Вера». Фактически этот слоган определяет основные векторы позиционирования президента в рамках предвыборной кампании. Порошенко намерен позиционировать себя как единственный кандидат, который может защитить Украину от российской агрессии и правильно провести прозападный внешнеполитический курс.

Насколько предвыборная стратегия Порошенко эффективна — вопрос риторический. По результатам различных социсследований, украинцев больше волнует ухудшение социально-экономической ситуации в стране, а к ней Петр Алексеевич, по-видимому, обращаться не намерен, «жонглируя» темами НАТО и ЕС.

Зато данную проблематику очень активно использует Юлия Тимошенко. Она продолжила кампанию, направленную, с одной стороны, на усиление поддержки со стороны малообеспеченных слоев населения, которые всегда были адептами ее популистской риторики. С другой — на привлечение прогрессивной молодежи в число своих сторонников — через широкую общественную презентацию и рекламу своей политической и экономической программы «Новый курс».

Если верить результатам социологических замеров, предпринятая ею тактика пока не вполне успешна. Привычная ей роль оппозиционера и критика власти плохо сочетается с ролью конструктивного политика, способного возобновить рост экономики через новый курс страны, о котором заявляет лидер «Батькивщыны». По этой причине ее рейтинг стагнирует и даже имеет тенденцию к снижению. При этом Тимошенко является единственным кандидатом, у которого уже развернуты штабы на областном уровне, что дает ей преимущество по сравнению с другими претендентами. Кроме того, она активно использует непопулярные решения правительства для критики президента и собственных популистских инициатив. Например, она воспользовалась недавним повышением цен на газ, на которое правительство было вынуждено пойти для получения очередного транша МВФ.

Анатолий Гриценко свой электоральный потенциал сегодня фактически утратил. Основные ожидания украинского избирателя в отношении Гриценко состояли в том, что он сможет объединить демократическую оппозицию. Даже Виктор Балога, руководитель предвыборного штаба Анатолия Гриценко, в одном из интервью признал, что его выдвижение имеет смысл только в том случае, если он сможет объединить вокруг себя других политиков. Но эти надежды не оправдались. Можно прогнозировать, что при отсутствии со стороны Гриценко ярких политических шагов до конца года его можно будет вычеркнуть из числа реальных претендентов в президенты Украины.

Смешать карты всем кандидатам могут так называемые «джокеры» — певец Святослав Вакарчук и актер Владимир Зеленский. Пока оба кандидата держат интригу и не подтверждают информацию о своем выдвижении. Между тем из кулуарных источников известно, что такое решение уже принято. Скорее всего, и Зеленский и Вакарчук выдвинутся ближе к концу текущего года. Ни один из них не имеет содержательной политической программы, на основании которой можно было бы строить свою избирательную кампанию.

«Черным лебедем» для Тимошенко и Порошенко может стать ситуация, при которой Зеленский и Вакарчук объединятся либо совместно поддержат какого-то кандидата, скажем, Гриценко или Садового. В этом случае их шансы существенно вырастут, а рейтинги Тимошенко и Порошенко пойдут вниз.

Если же Вакарчук и Зеленский пойдут раздельно и не примкнут к какому-либо политическому игроку, ожидать ярких результатов от их кампании и выхода во второй тур не стоит. Порознь они смогут набрать минимальное количество голосов, что станет настоящим «подарком» как для Порошенко, так и Тимошенко.

Ситуация на пророссийском электоральном фланге пока складывается в пользу действующего президента. Сентябрь месяц был посвящен переговорам о создании альянса для выдвижения единого кандидата от юго-востока Украины между основными пророссийскими партиями — «Оппозиционным блоком», который курируют олигарх Ахметов, группа Фирташ и Левочкин, и партией «За Жизнь» Рабиновича, которую взял под свое крыло кум Путина Виктор Медведчук.

Достичь каких-либо договоренностей партии не смогли по двум причинам. У каждой группы переговорщиков есть свой кандидат для выдвижения. Для Ахметова таким лицом является народный депутат Вилкул, для Медведчука — Рабинович, для Левочкина и Фирташа — Юрий Бойко. В этой ситуации возможность того, что пророссийский кандидат выйдет во второй тур, сегодня маловероятна.

Впрочем, делать однозначные выводы пока преждевременно. Предвыборная борьба в Украине только начинается. Нынешние рейтинги основных претендентов на должность президента страны разнятся в пределах социологической погрешности. А это означает, что любой неожиданный фактор может кардинально изменить предвыборный расклад. Пока все слишком туманно и нестабильно.

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