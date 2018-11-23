Медицина с комфортом в белорусских клиниках. Правда, не для местных такое счастье

Вы можете удивиться, узнав, сколько иностранных граждан приезжает лечиться в Беларусь.

Фото с сайта sn-plus.com

В 2016 году белорусские медики оказали услуги 150 тысячам иностранцев, а в прошлом году эта цифра составила более 160 тысяч человек. В нынешнем году объем экспорта медицинских услуг прогнозируется в более крупном размере по сравнению с прошлым годом — на 41,5 миллиона долларов. Но это все равно не так много, как хотелось бы государству. В планах на текущую пятилетку чиновники прогнозируют рост в 3,5 раза.

В этом, кстати, отличительная черта белорусского медицинского туризма — он развивается командами сверху.

Но главное, что привлекает к нам россиян и остальных иностранцев, это государственный контроль над медициной как гарантия качества. Иностранцев прельщает уверенность, что кто-то «осуществляет над всем этим жесткий контроль». Для сравнения: в Германии ключевым в позиционировании остается «высокое качество», в Индии — «альтернативная медицина», в Израиле — «огромный выбор услуг», а Швейцария до сих пор пытается отойти от прочно-порочной ассоциации с эвтоназией.

Количество иностранцев, проголосовавших за качество нашей медицины, составляет 63 процента. Остальные 37 процентов медтуристов выбрали низкую цену. Надо отметить, что медицинский туризм сегодня — абсолютно естественное явление. Люди всегда стремятся получить качественную медицинскую помощь за адекватную цену, пусть и за рубежом.

Эффективные «процедуры»

Платная медицина начала понемногу возникать в Беларуси с 2008 года, а до этого пациенты фактически не имели возможности кому-то официально заплатить в государственной больнице.

Однако буквально через год высокие чиновники от медицины смекнули, что можно выгодно лечить иностранцев и стали лоббировать продвижение медуслуг на мировом рынке. Помощь выразилась главным образом в том, что клиникам разрешили делать вещи, которые раньше были под запретом: в медучреждениях стали создаваться внебюджетные отделы.

Однако разрешением брать деньги за работу революция не закончилась: вскоре медорганизациям стали выдавать лицензии на проведение расчетов в валюте, предоставили право заключать договоры о посредничестве с туроператорами. В 2010 году появился бренд MedTravelBelarus — первый частный оператор медтуризма в нашей стране. Молодым предприимчивым энтузиастам было очень сложно, когда приходилось общаться с руководителями государственных учреждений здравоохранения. Многие просто не понимали, зачем это все надо. Но! В 2011 году вышла программа развития экспорта — в Минздраве и других органах быстро появилось понимание, что медтуризм может быть прибыльным. Медцентрам было жесточайше приказано зарабатывать деньги в любой валюте, а медицинские туроператоры стали незаменимыми и желанными партнерами.

К слову, в 2010 году государство разрешило медцентрам платить туроператорам комиссию за каждого привлеченного иностранца. Именно так они с большего и зарабатывают до сих пор. Плюс — оказывают услуги по сопровождению клиентов. Поток иностранных пациентов стал быстро расти.

Белорусская медицина устроена не так, как в России и некоторых других странах: здесь нет крупных компаний, работающих в капиталоемких сегментах. Частники занимаются тем, что проще и дешевле — стоматологией, офтальмологией, пластической хирургией. В последние годы к этой троице присоединилась флебология.

По числу иностранных пациентов стоматология — бесспорный лидер: 60% туристов, обращавшихся, к примеру, в MedTravelBelarus, ищут лечения и протезирования зубов. Отзывы чаще положительные. Значительную долю клиентуры белорусских дантистов составляют жители приграничных областей — Смоленской, Брянской и Псковской.

Для них белорусская стоматология не только вдвое дешевле, чем в Москве, но и ближе.

Есть еще интересный момент: за одну поездку можно решить сразу несколько проблем со здоровьем. Это, кстати, одно из удачных ноу-хау MedTravelBelarus и подобных ей компаний. Например, если пациенту надо подождать несколько дней, пока изготавливаются зубные коронки, ему предлагают не терять время зря и пройти несколько чекапов, сделать блефаропластику или коррекцию век.

Усиленно продвигают турагентства и увеселительно-познавательную программу как дополнение к медицине — Беловежскую пущу, Браславские озера, специальную однодневную программу Minskforyou. В плане проверенной временем национальной агитации и пропаганды перед очередной «заманухой» желающему купить здоровье иностранцу устоять трудно. Вот дословный текст:

«Почему Вам нужно выбрать лечение в Беларуси? Во-первых, отличительная черта Республики Беларусь — высокая политическая стабильность государства, что является гарантом пребывания в стране при оказании лечения.

Во-вторых, белорусы — одни из самых гостеприимных, добрых и отзывчивых людей, которых Вы можете встретить на своем жизненном пути. О терпимости, толерантности белорусов ходят легенды. Медицинский персонал в клиниках Беларуси — это специалисты, которых отличает не только высокий профессионализм и исполнительность, но и особая внимательность, доброжелательность и чуткость по отношению к пациентам, проходящим лечение в клиниках как в Минске, так и в других городах РБ.

В-третьих, учеными и исследователями давно доказано, что Беларусь является «легкими» Европы. Леса покрывают 40% ее территории, а болота Беларуси, которые занимают 1,7 миллиона гектаров, очищают атмосферу ровно настолько же, насколько ее способны очистить 20 миллионов гектаров леса.

Болота смягчают климат Беларуси, прекрасно очищают и увлажняют воздух. Нигде так не дышится, как в белорусском лесу после дождя! В-четвертых, белорусские врачи — профессионалы мирового уровня, их опыт ценится не только в пределах нашей страны, но и за рубежом».

Хочется жить в такой благодати да при таких врачах, правда?

Большая грудь, новые зубы, белорусская почка…

Минздрав утверждает, что медицинская помощь в 2017 году оказывалась гражданам из 130 стран мира. Преимущественно это государства СНГ и Балтии, но были медтуристы из Израиля, Китая, США, Германии, Ирландии, Франции и многих других. Однако если смотреть с точки зрения получения валютной прибыли, то здесь лидируют кошельки жителей Великобритании, Литвы, Латвии, США, Ирландии, Эстонии и Швейцарии.

Надо отметить, что с введением безвизового режима для граждан 80 государств мира сроком на пять дней поток медицинских туристов значительно увеличился: люди получили возможность прилетать прямыми рейсами из Риги, Вильнюса, Лондона и других городов. По данным крупнейших отечественных медтрэвел-компаний, в 70 процентах случаев медицинские туристы приезжают за косметическими и эстетическими процедурами.

Среди услуг пластической хирургии популярностью пользуются увеличение груди (стоимость — от 2200 долларов), липосакция (стоимость одной зоны — от 300 долларов) и подтяжка лица (от 960 долларов). Цены на подобные процедуры в европейских клиниках выше в два-три раза. На втором месте по востребованности — лечение онкологических заболеваний — 20 процентов от общего числа оказанных медуслуг. В странах Европы и США цены на услуги медиков-онкологов заоблачные, а белорусские онкоцентры предлагают иностранцам предварительную бесплатную консультацию с лучшими специалистами в сфере онкологии и радиационной медицины, а также диагностику и лечение по приемлемым ценам.

Так, комплексные программы диагностики и лечения различных раковых опухолей у нас обходятся для иностранцев в среднем в 5—10 тысяч долларов. Для сравнения, средняя стоимость лечения онкозаболеваний в Германии и Израиле — около 50 тысяч долларов. Основные потоки иностранцев по этой проблеме прибывают из России, Украины, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Судана, Саудовской Аравии.

Оставшиеся 10 процентов медтуристов нуждаются в медицинской помощи в области нейрохирургии, офтальмологии, чек-апдиагностике и некоторых других. Здесь ценники на наши услуги порой оказываются в разы ниже, чем в европейских клиниках. Например, у нас стоимость замены тазобедренного сустава для иностранца — около 5 тысяч долларов, а в Германии — 20 тысяч. Услуга профессора-уролога, доктора медицинских наук в Риге будет стоить около 450 долларов, а у нас — около 150 долларов.

Трансплантация органов и тканей — отдельная тема. По спросу у иностранных пациентов лидирует трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. В 2017 году в РНПЦ прошли лечение и обследование более 150 иностранных граждан. Для проведения операции по трансплантации органов в Беларусь приезжают в основном из Украины и России, но едут и из Японии, Саудовской Аравии, Израиля, Литвы, Латвии, Дании, Италии. Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей является лидером на постсоветском пространстве. По уровню донорства органов мы находимся на 13-м месте в мире, опережая Великобританию, Канаду, Австралию.

По количеству органных трансплантаций Беларусь опережает все страны постсоветского пространства, в том числе Россию и Украину. В 2016 году практически каждый третий пациент, которому было пересажено сердце, являлся иностранцем. В 2017-м проведена 491 операция по трансплантации органов. Из них 362 пациентам пересажена почка, 79 — печень, 39 — сердце, 5 — легкие, 6 — поджелудочная железа.

Едут в Беларусь и за другими сложными видами лечения. Например, пересадка костного мозга у нас для медтуриста стоит порядка 80 тысяч долларов, а ценник в Европе — больше 400 тысяч долларов.

Популярностью у иностранцев пользуются узконаправленные центры страны. К примеру, тот же Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии или новейшая молекулярная лаборатория в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии: такого оборудования у наших соседей, включая Россию и Украину, почти нет.

Будем встречать, диагностировать, лечить… строго по плану

По словам заместителя министра здравоохранения Вячеслава Шило: «Минздравом в 2018 году планируется осуществлять дальнейшую работу по увеличению экспорта медицинских услуг путем разработки и внедрения современных медицинских технологий и создания комфортных условий в организациях здравоохранения.

С целью продвижения экспорта медицинских услуг действует высокоинформативный портал «Клиники Беларуси». Он предоставляет потенциальным клиентам исчерпывающую информацию о возможности получения медицинских услуг, а также визовой поддержки, медицинского страхования, трансфера, бронирования жилья, услуг переводчика».

Эксперт рынка туристических услуг Вадим Шабашов предлагает планировать развитие не только информационных возможностей для потенциальных медтуристов: «Надо планировать решение первоочередного вопроса — обеспечения клиник англоговорящим персоналом. А начать необходимо с увеличения количества часов иностранного языка в средних специальных и высших учреждениях образования медицинского профиля. Очевидно, чем больше у нас будет учреждений здравоохранения с англоговорящим персоналом. Тем больше станет поток иностранных пациентов».