Невзоров: чем Путин напоминает героиню из мультика «Маша и медведь»

Публицист Александр Невзоров объяснил, почему на Западе в мультфильме увидели российскую пропаганду.

– Вот очень не случайно западные СМИ перевозбудились – вы слышали, наверное, об этом – от мультика «Маша и медведь», – обратил внимание на Эхе Москвы публицист.

– Мультик, кстати говоря, действительно, блестящий. Его сочли вдруг сейчас диверсией идеологической, откровенной пророссийской пропагандой. И, кстати говоря, сочил совершенно справедливо, потому что Маша в этом мультике, действительно, сильно напоминает Путина, потому что это ведь такая абсолютно путинская история.

Вот кто поставил всех на уши, кто затеял бешеную гонку вооружений? От кого снова запахло войной? Кто показываел дикие мултики про всепаражающие ракеты? Кто нагнетал милитаристскую истерию – войну, «бессмертные полки», фанерные рейхстаги, детей кто расставлял всюду в форме сталинской армии, колясочки в форме танков? Ну, автор всего этого известен.

И тут же этот человек на совершенно голубом глазу с выражением прямо Маши из мультфильма «Маша и медведь» говорит буквально слова: «Мы не позволим себя втянуть в милитаристскую гонку». Это в последней речи, обращенной к Министерству обороны. Это, действительно, напоминает Машу.

И даже вот, посещая Псково-Печерский монастырь, Владимир Владимирович тоже ухитрился напомнить героиню этого мультика. И, кстати, вообще, надо понимать, что он именно так и воспринимается миром. И для мира вдруг, когда он посмотрел на эту Машу, всё совпало и всё срослось, потому что Запад учуял, что называется. знакоменькое. Ведь ему кажется, что какие-то большие встречи на международном уровне могут закончится непредсказуемо. Всё разгромлено, все лежат и из задов членов «большой восьмерки» дымят петарды, которые им туда навставляли. И с прохиндейским видом мимо всего этого шмыгает Путин. Вот так его видят на Западе. Он такая материализация кошмара, потому что его логика абсолютно непостижима. Нет ни логики понятной, ни речей, не поступков. Вот зачем всё это происходящее, — они не могут этого понять. Это всё иррационально.

Это не имеет разумного объяснения – все эти Крымы, все эти дикие затеи с Донбассом, игры в войну, удавление сыра, удавление гусей, дымящий «Кузнецов», какие-то фанерные «Арматы», «можем повторить» — вот это всё за пределами рационального понимания.

Притом, что Запад как бы имеет опыт соприкосновения с такими вещами. Его больше всего удивляет, как народ реагирует на эти инициативы Путина. Какие-то маячки для него есть, какие-то аналоги он может провести, но это скудные аналогии. Вот некто Джон Бродхерст совсем на днях – это миллионер, блестящий богач, извращенец – он убил свою подругу во время БМДС-игр, причем он действовал строго по ее просьбе, и это он предлагает в качестве главного своего оправдания – что она хотела, чтобы он это сделал.

Вот примерно в этой роли они Путина понимают, но они не понимают, как это явление может быть массовым. Это непостижимо примерно как поступки Маши в мультфильме, поэтому возникают эти аналогии.

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