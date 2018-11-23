Нью-йоркские таксисты источают сексуальность

В ожидании календарей на будущий год вспоминаем оригинальные проекты прошлого года. Один из ярких примеров — календарь с очаровательными нью-йоркскими таксистами в стиле пин-ап New York City Taxi Drivers на 2018 год.

Для него снялись 12 самых харизматичных и веселых водителей Нью-Йорка.

Процент от продажи каждого календаря уходит в организацию University Settlement — старейшее благотворительное учреждение (работает с 1886 года), которое ежегодно помогает более чем 30 тысячам иммигрантов и их семьям с образованием, жильем и медицинскими программами.

Стоит эта неземная красота 14 долларов и 99 центов (894 рубля).