Как Лукашенко решает проблемы в строительстве с помощью «пленумов ЦК»

Разбираемся в причинах хронических проблем отрасли.

Вступительное слово главы государства на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса буквально пронизано тревогой и сомнениями.

— Сегодня очень важно, чтобы мы на этом этапе, собирая такие совещания, видели от них пользу. Это совещание нацелено, прежде всего, на то, чтобы получить результат. Это больше всего меня беспокоило в плане его подготовки.

Александр Лукашенко напомнил, что пять лет назад в строительной сфере была принята новая нормативно-правовая база, призванная «раз и навсегда искоренить бюрократию в этом плане».

— Прошло пять лет. Какова ситуация и обстановка? — поинтересовался руководитель страны и тут же констатировал: — Сейчас, через пять лет, мы уже видим наши недоработки.

Арендное жилье: что сделано за семь лет?

Учитывая то, что дальше прозвучало во время семинара, слово «недоработки» — достаточно мягкое описание происходящего в строительной отрасли. Остановимся на некоторых моментах.

По словам Лукашенко, рынок арендного жилья в Беларуси пока развивается медленными темпами. На данный момент введено только 745 тыс. кв.м, что составляет 2,5% от общего объема.

И это при том, что только в Минске на одну арендную квартиру, по информации главы государства, претендует 150 и более желающих.

Для того, чтобы достичь такого скромного результата, потребовалось почти семь лет — указ №512, регламентирующий строительство новых арендных домов и целых жилых комплексов вступил в силу 1 января 2012-го.

Как проблема кадровой политики стала хронической

«Настораживает главу государства и ситуация со слабым развитием строительной отрасли. В этой связи он намерен в ближайшее время уделить данному вопросу особое внимание. В том числе и проблеме кадрового обеспечения строительных организаций».

Это цитата из сообщения пресс-службы руководителя страны за февраль 2009-го.

Сравним этот фрагмент с прозвучавшим на сегодняшнем семинаре:

«Александр Лукашенко отметил, что важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала».

Цена квадратного метра

Позволим себе еще одну параллель. В 2006-м на Всебелорусском собрании глава государства обозначил проблему доступности жилья:

— Мы целенаправленно работаем над решением этой проблемы. В 2001-м за месячную зарплату можно было купить только 0,3 квадратного метра жилья. В 2005-м — почти 0,7. Но в мире за среднемесячную зарплату можно купить квадратный метр. Нам надо достичь за пятилетку этого высокого мирового уровня развития в строительстве жилья.

Спустя двенадцать лет пресс-служба Лукашенко сообщает: «Александр Лукашенко предостерегает от автоматического увеличения стоимости квадратного метра в связи с ростом зарплат. Стоимость возводимого жилья глава государства назвал важнейшим вопросом».

— Задачей правительства остается сохранение формулы «один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы. Достижение уровня заработной платы в 1000 рублей не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же, — предупредил руководитель страны.

Можно ли решить проблему с помощью «пленумов ЦК»?

Как видим, картина в строительной сфере страны вырисовывается не самая радужная. Ответ на вопрос, почему проблемы отрасли не решаются ни за пять, ни за двенадцать лет, кроется во все том же вступительном слове участника семинара №1.

И снова цитата сообщения пресс-службы: «Открывая мероприятие, президент отметил, что нынешнее совещание с вертикалью власти можно назвать традиционным, и подобные мероприятия будут и впредь проводиться регулярно, примерно один раз в полгода».

— Это своеобразные «пленумы ЦК». От этой формы массового и коллективного мозгового штурма тех или иных вопросов органами власти уходить не надо. Нужно перенимать все, что было лучшее в нашей истории.

То, что советская модель не работает в современных условиях, свидетельствуют не только хронические проблемы в строительстве. Но власти продолжают жить пятилетними планами, все больше теряя связь с реальностью.

Свежий пример. На сегодняшнем совещании Лукашенко потребовал от правительства «немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья и одновременным созданием соответствующей инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры». Хоть еще год назад в Миноблисполкоме журналистам дали понять, что из-за сложной экономической ситуации не готовы обсуждать тему городов-спутников. Вряд ли ситуация в экономике улучшилась настолько, что власти могут смело реанимировать грандиозные планы последних лет.

Лукашенко озадачил правительство по ценам на жилье