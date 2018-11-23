Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
На магіле Ніла Гілевіча адкрылі помнік. Фотафакт
Какие нарушения нашли в «Арена-Сити», где рухнул потолок
Лукашенко придумал, что делать с оттоком белорусских строителей за рубеж
Вокладка дня. Як Быкаў стаў Быкавым
МИД Армении: Мы не можем относиться к продаже оружия Азербайджану как к исключительно деловой сделке
Лукашенко о вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир: «Всех до единого в следственный изолятор»
Как российские чиновники «кинули» рогачевских дорожников
Лукашенко озадачил правительство по ценам на жилье
Цифра дня. На сколько похудел саратовский депутат, прожив месяц на диете от уволенного министра
Зарплата в Литве за год выросла минимум на 100 евро
Министр информации рассказал, как форумчан лишат анонимности
В Гродно активист пришел в суд в робе заключенного и с деревянной колодкой на цепи. Фотофакт
Новые фото из «приключения» Петрова и Боширова
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Невзоров: «Над патриархом Кириллом грандиозно поиздевался Лукашенко»
Дмитриев считает, что выборы-2020 могут сильно удивить
«Это шокировало меня». Каково это — работать в одной из самых богатых российских семей
Почему родители должны сдавать деньги на нужды детского сада, если они платят налоги?
Что мешает восхождению Станислава Зася

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Экономист: Беларусь – это страна с историей гиперинфляции и нескольких девальваций
Сколько и чего минчане могут купить на среднюю зарплату
«Лукашенко не воспринимает Пашиняна, как ровню себе». Что будет дальше?
«Кому русофобия, а кому и денежки»
Латынина: «Заявление Генпрокуратуры, право слово, ставит государство российское в тяжелое положение»
«Лукашенко взорвал ситуацию». Между Беларусью и Арменией разгорается конфликт
«Личная гвардия» Путина построилась на Рублевке
Жировка иждивенца. На сколько вырастут счета тунеядцев после ввода полной оплаты за ЖКУ
Як беларускія лекары ўладкоўваюцца ў Нямеччыне
Лукашенко испытывает Пашиняна. Выиграет только один
Заико: «Александр Григорьевич успешно охалявил всех белорусов»
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сравниваем «вертушки» президента Беларуси и новую «стрекозу» президента США
Чтобы не вычислили. Коттеджи в Дроздах рекламируют почти без фотографий
Огромный бел-красно-белый флаг на матче с Сан-Марино
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
23.11.2018
МИД Армении: Мы не можем относиться к продаже оружия Азербайджану как к исключительно деловой сделке

«Это оружие, которое отнимает жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения».

Так во внешнеполитическом ведомстве TUT.BY прокомментировали новый контракт между Минском и Баку на поставку очередной партии военной техники.

В МИД напоминают, что Армения неоднократно призывала своих партнеров воздерживаться от любых действий, которые могут привести к гонке вооружений и росту нестабильности в регионе.

— Мы неоднократно отмечали, что не можем относиться к продаже оружия Азербайджану как к исключительно деловой сделке. Это оружие, которое отнимает жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения. Гонка вооружений в нашем регионе весьма опасна. Что касается продажи вооружений Азербайджану со стороны Беларуси, то это наряду с вышеперечисленной озабоченностью также ставит под сомнение всю логику коллективной безопасности, бросает вызов всей логике сотрудничества в рамках ОДКБ и непосредственным образом наносит вред эффективности и авторитету Организации, — прокомментировала ситуацию TUT.BY пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:7)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY