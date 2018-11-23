Цитата дня. Лукашенко пообещал, что коррупционеров не будут выпускать на свободу за хорошее поведение

Глава Беларуси увидел «лазейку», когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а потом, спустя некоторое время, выпускают на свободу за хорошее поведение.

– Этого больше не будет, – пообещал Александр Лукашенко 23 ноября на республиканском семинаре-совещании.

По его словам, он распорядился никого не выпускать.

– И за коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет – еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше. 25-й раз повторяю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме, – цитирует Лукашенко БЕЛТА.

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