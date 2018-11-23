«Люди, придут скоро и за вами!» Алексиевич поддержала журналистов, обвиняемых по «делу БЕЛТА»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
На магіле Ніла Гілевіча адкрылі помнік. Фотафакт
Какие нарушения нашли в «Арена-Сити», где рухнул потолок
Лукашенко придумал, что делать с оттоком белорусских строителей за рубеж
Вокладка дня. Як Быкаў стаў Быкавым
МИД Армении: Мы не можем относиться к продаже оружия Азербайджану как к исключительно деловой сделке
Лукашенко о вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир: «Всех до единого в следственный изолятор»
Как российские чиновники «кинули» рогачевских дорожников
Лукашенко озадачил правительство по ценам на жилье
Цифра дня. На сколько похудел саратовский депутат, прожив месяц на диете от уволенного министра
Зарплата в Литве за год выросла минимум на 100 евро
Министр информации рассказал, как форумчан лишат анонимности
В Гродно активист пришел в суд в робе заключенного и с деревянной колодкой на цепи. Фотофакт
Новые фото из «приключения» Петрова и Боширова
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Невзоров: «Над патриархом Кириллом грандиозно поиздевался Лукашенко»
Дмитриев считает, что выборы-2020 могут сильно удивить
«Это шокировало меня». Каково это — работать в одной из самых богатых российских семей
Почему родители должны сдавать деньги на нужды детского сада, если они платят налоги?
Что мешает восхождению Станислава Зася

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Экономист: Беларусь – это страна с историей гиперинфляции и нескольких девальваций
Сколько и чего минчане могут купить на среднюю зарплату
«Лукашенко не воспринимает Пашиняна, как ровню себе». Что будет дальше?
«Кому русофобия, а кому и денежки»
Латынина: «Заявление Генпрокуратуры, право слово, ставит государство российское в тяжелое положение»
«Лукашенко взорвал ситуацию». Между Беларусью и Арменией разгорается конфликт
«Личная гвардия» Путина построилась на Рублевке
Жировка иждивенца. На сколько вырастут счета тунеядцев после ввода полной оплаты за ЖКУ
Як беларускія лекары ўладкоўваюцца ў Нямеччыне
Лукашенко испытывает Пашиняна. Выиграет только один
Заико: «Александр Григорьевич успешно охалявил всех белорусов»
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сравниваем «вертушки» президента Беларуси и новую «стрекозу» президента США
Чтобы не вычислили. Коттеджи в Дроздах рекламируют почти без фотографий
Огромный бел-красно-белый флаг на матче с Сан-Марино
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
23.11.2018
baj.by
«Люди, придут скоро и за вами!» Алексиевич поддержала журналистов, обвиняемых по «делу БЕЛТА»

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич высказалась в поддержку журналистов, которых обвиняют по уголовному «делу БЕЛТА».

— Происходит наступление на один из самых сильных и самых интересных, и самых развернутых ресурсов в нашей стране. Государство прибирает его к рукам. Делает это присущими ему способами. Просто творится произвол. Иногда произвол, иногда преступление.

Они хотят TUT.BY сделать послушным себе. Я думаю, миллиона два белорусов были там, всю главную информацию получали там. Вот это больше всего и не нравится государству.

К сожалению, наше содружество журналистов не стало на защиту, как это произошло бы, допустим, на Украине. Как это произошло бы в Прибалтике. Тем более я не говорю о других развитых странах. Там это было бы невозможно. Нас будут уничтожать поодиночке, а общество в целом не становится на защиту. Не понимая, что этот суд, который вершится, проигрывает не Марина Золотова, не Зиссер, не TUT.BY. Мы все его проигрываем.

Каждый из нас должен во всяком случае кричать, вопить, говорить: «Люди,  придут скоро и за вами! Вы не думайте, что это пришли за Мариной Золотовой. Может, так люди проснутся», — говорит о резонансном деле Светлана Алексиевич.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:32)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY