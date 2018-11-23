Лукашенко о вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир: «Всех до единого в следственный изолятор»

Глава государства признался, что не мог понять, как здесь может быть коррупция, если строил и продавал жилье горисполком.

О вопиющем случае в Минске со скупкой и перепродажей квартир Александр Лукашенко рассказал в пятницу на семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса.

Речь шла о строительстве в Минске жилья по приемлемым ценам, однако некоторые уверяли, что в этом вопросе есть коррупционные риски.

— Подведомственное горисполкому предприятие взяло на себя обязательство с рентабельностью в 5% построить жилье, отдать его горисполкому по такой цене, как обещали,…а вы (городские власти — прим. БЕЛТА) там распоряжайтесь: хотите — продадите по рыночной стоимости, хотите — малообеспеченных, многодетных туда поселите, — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, он разрешил строительство по такой схеме. А недавно главе государства доложили, что более 60 таких квартир, построенных по цене за метр квадратный, эквивалентной $ 650, купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по более высокой рыночной цене.

— 54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? —возмутился Лукашенко.

Он заявил, что 22 ноября принял решение: «всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу».