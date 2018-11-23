«Идиотам в нашей студии не место». В «прямом эфире» российского ТВ запахло кровью

Обозреватель Ирина Петровская – о телевидении с кулаками.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Ростовский блогер и член экспертного совета информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян пару недель назад получил свою минуту славы, наехав на артиста Михаила Ефремова. Возмущенный интервью Ефремова украинскому радио, он предложил лишить его звания «заслуженный артист России», благодаря чему попал в новости большинства СМИ — в том числе и на федеральное ТВ.

На дикое предложение мало кому известного блогера откликнулись именитые деятели культуры, категорически возражая против подобных мер: мол, звание ему не за высказывания, а за талант давали. Наказывать творческого человека лишением званий недопустимо. Сам Ефремов был краток: «Меня это не интересует. По барабану». Скандал быстро утих, но блогер Манукян, вкусив короткой славы, понял, что самый быстрый путь к успеху — наезд на всем известных персонажей с последующей за этим реакцией в СМИ.

Новый объект не заставил себя ждать. Им оказался ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия» Андрей Малахов и подобные ему шевелевы-борисовы.

Ростовский борец за идеологическую чистоту и общественную нравственность предложил изгнать скандальные ток-шоу с федеральных телеканалов — как позорящие страну.

— Федеральное ТВ — это, по сути, визитная карточка страны. А разве можно гордиться телевидением, где люди бросаются друг на друга с кулаками, как это регулярно происходит, к примеру, на шоу «Прямой эфир». Или кричат друг на друга и берут приглашенных гостей за грудки, как это бывает на шоу «Время покажет». Да и на шоу «Место встречи»…

По мнению эксперта, необходимо полностью запретить такие форматы. А вместо этого создавать программы, которые будут повышать культурный уровень масс.

Новая инициатива Манукяна была освещена в сетевых изданиях, но в новости федеральных каналов не попала.

В самом деле — не будут же телеканалы сами себя сечь, признавая, что на сей раз конъюнктурный блогер в общем-то попал в точку.

Тем более что конкретным поводом для его очередного высказывания, послужило натуральное безобразие, произошедшее в ток-шоу Андрея Малахова.

Там случилось то, что давно уже должно было случиться: кровавая драка. Нет, рукоприкладство бывало и раньше, но охранники быстро его пресекали. Здесь же ополоумевшая «героиня» «серебряного», как теперь принято говорить, возраста, приревновав молодого мужа к собственной дочери, повалила несчастную на пол и принялась бить ее ногами. Охранников рядом почему-то не оказалось, и избиение продолжалось до тех пор, пока сами гости шоу не скрутили безумную бабу, а жертву с окровавленным лицом не повели в служебное помещение.

Тут бы ведущему и погнать дебоширку из студии поганой метлой, прервав кровавое шоу. Ничуть не бывало!

Шоу продолжилось, а одна из камер отправилась вместе с пострадавшей за кулисы, где тщательно фиксировала, как в ожидании скорой с лица рыдающей молодой женщины стирают кровь и обсуждают, выбила ли ей безумная мамаша зуб или просто отбила кусочек.

Главная же «героиня», оставшись в студии, продолжала буйствовать и изрыгать проклятия. Гости программы, в свою очередь, называли ее сумасшедшей и рекомендовали обратиться за психиатрической помощью.

В психиатрической помощи она явно нуждалась задолго до скандального эфира, но вместо лечения получила очередное приглашение на федеральный канал «Россия». Ведущий, внешне изображая озабоченность произошедшим, с трудом скрывал ликование.

Еще бы: ведь это уже вторая драка с участием странного типа Гогена Солнцева (только не надо спрашивать, кто это) и его престарелой жены, помешавшейся на стремлении стать молодой и потому полностью изменившей свой имидж. Во время первого после пластической операции появления в студии «Прямого эфира» она сама подверглась нападению молодого супруга, хотя тогда дело ограничилось лишь порванной одеждой.

В начале второй серии Малахов с гордостью доложил: предыдущий эфир с теми же фриками только в интернете посмотрело 7 миллионов зрителей, а самые активные блогеры были приглашены в студию. Один из них чуть не спровоцировал еще одну драку, справедливо назвав действо в студии «цирком уродов».

Действительно, успех! И как тут собственными руками зарежешь курицу, несущую золотые яйца! Тем более что Васька (зритель) слушает (пусть и иногда плюется) — да ест. И повышать свой культурный уровень категорически отказывается (если судить по смехотворным рейтингам канала «Культура», не менее доступного, чем остальные федеральные каналы).

Общественно-политические ток-шоу кровь приглашенным пока не пускали, но хамство самих ведущих давно стало их «визитной карточкой».

— Рот свой закройте или сейчас уйдете отсюда, — грозит ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева (лучшая ведущая лучшего общественно-политического ток-шоу страны — по версии «ТЭФИ-2018») украинскому гостю.

Гость в ответ демонстративно срывает с себя петличку-микрофон и покидает студию.

— Валерьяночки выпейте, — ерничает ему вслед соведущий и муж Скабеевой Евгений Попов. — Идиотам в нашей студии не место.

Они и бывшему американскому послу на Украине, участвовавшему в программе по телемосту, буквально не давали рта открыть, комментируя и осмеивая каждую его фразу. Когда же он возмутился: «Дайте мне, наконец, договорить, у вас есть целый час, а мне нужно несколько минут» — Скабеева лихо отбрила заокеанского гостя: «Поучать он нас еще будет».

А как унижает неугодных ему участников своей долгоиграющей программы Владимир Соловьев! Какой ор стоит в его эфире, и громче всех орет он сам, заглушая голоса не согласных с ним и понося их на чем свет стоит.

Однако же ростовский блогер, будучи прав по существу, в этот раз явно взял не по чину. Федеральное ТВ — та священная корова, на которую не смеют посягать какие-то там малоизвестные эксперты. Это дело государственной важности. ТВ как один из институтов управления выполняет важнейшую функцию — отвлекает народ от реальных бед и проблем, мастерски формируя образы врагов, ответственных за внутренние неудачи, и направляя народный гнев на них, ненавистников России, без которых мы бы давно зажили припеваючи.

Рукоприкладство и кровавые драки на бытовой почве тоже идут на ура. Этот метод выяснения отношений близок и понятен адресной телеаудитории, для которой ругань и мордобой не являются чем-то исключительным, а лишь подтверждают с детства известную истину: лучшая защита — это нападение. Бей своих, чтоб чужие боялись.

Так что этому саду цвесть и прирастать все новыми и новыми форматами, где нет места уважению к чужому мнению и просто уважению к человеку. Да и человека, по сути, нет.