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Экономика
23.11.2018
Лукашенко озадачил правительство по ценам на жилье

Глава государства потребовал сохранить формулу «один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы».

На республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что достижение уровня заработной платы в Br1 тыс. не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же.

Также глава государства потребовал за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий среди многодетных семей, сообщает БЕЛТА.

По его словам, повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало 2018 года из 34 тысяч таких семей не направлены на строительство 25 тысяч, а почти 7 тысяч ожидают в очереди более трех лет.

На совещании Александр Лукашенко поручил правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому пересмотреть программы жилищного строительства, максимально увеличив долю арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций.

За шесть лет введено 745 тысяч квадратных метров арендного жилья, что составляет 2,5 % от общего объема.

— Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции, — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, строительство такого жилья также будет способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города Беларуси.

 
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