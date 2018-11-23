Цифра дня. На сколько похудел саратовский депутат, прожив месяц на диете от уволенного министра

Депутат-коммунист Саратовской областной думы Николай Бондаренко завершил эксперимент с «министерской диетой», по которой на еду нужно было потратить не более 3,5 тысячи рублей в месяц.

Николай Бондаренко. Фото «Версия-Саратов».

ИА «Версия-Саратов» он рассказал, что похудел на диете с 94,5 до 87,1 килограмма.

Чтобы не выйти за рамки бюджета, Бондаренко раз в неделю закупал продукты в среднем на сумму не выше 875 рублей. В меню входили яйца, картофель, морковь, лук, супы на куриных костях, из сладкого — карамель.

— По ощущениям было максимально тяжело. Голод, упадок сил, рассеянность, раздражительность — хронические симптомы «министерской диеты». В спортзал на время диеты ходить перестал, это мне настоятельно рекомендовали доктора и диетологи. Вообще, они отнеслись к такому «эксперименту» максимально негативно, — отметил Бондаренко.

За первые две недели на «диете прожиточного минимума» Бондаренко, по его словам, похудел на 6 кг. Он рассказывал, что в основном ел крупы и овощи: на завтрак — 1,5 яйца, на обед — гречку или щи без мяса. Народный избранник принял участие в шоу Первого канала, на котором говорил, что «на таком рационе живет треть населения» России, и называл ситуацию «геноцидом».

В октябре депутат Бондаренко поспорил с тогдашним министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, утверждавшей, что 3,5 тысячи рублей в месяц человеку достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Сама министр отказалась участвовать в предложенном эксперименте, сославшись на свой статус. После этого Соколову уволили.