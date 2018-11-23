Зарплата в Литве за год выросла минимум на 100 евро

Опубликована статистика зарплат за предыдущий год.

За год зарплаты литовцев в среднем выросли на 14%, или 111 евро. Средняя достигла 905 евро до уплаты налогов – около 700 евро «на руки» (для бездетных – если есть дети, то заработок выше).

По словам советника главы фонда соцстрахования «Содра», реальные доходы увеличились примерно у 60% литовцев. Как и в прошлом году, больше всего выросли зарплаты у людей с небольшими зарплатами, сообщает delfi.lt.

Причины повышения зарплат такие: экономический рост, нехватка высококвалифицированных работников и увеличение минимальной зарплаты.

Число людей, которые получали меньше минимальной зарплаты в 400 евро, упало почти до 9.8% или 106,5 тысяч человек (в феврале их было 14.4%). При этом за четверть таких людей работодатели заплатили дополнительные налоги – это позволит им получать повышенную пенсию в будущем.

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Согласно данным «Содры», средняя зарплата литовских бюджетников достигла 650 евро «на руки». Это на 13% больше, чем год назад.

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