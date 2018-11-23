Как российские чиновники «кинули» рогачевских дорожников

«Дорожно-строительное управление №1» из Рогачева судится с администрацией Липецка, чтобы получить деньги за ремонт местных дорог.

По подсчетам Генпрокуратуры Беларуси, контрагенты за рубежом задолжали белорусским предприятиям 450 млн долларов. В эту сумму нередко входят и неплатежи государственных заказчиков в России.

В середине ноября Арбитражный суд Липецкой области обязал Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка выплатить рогачевским дорожникам за оказанные услуги 505 933 российских рублей (вместе с судебными издержками). Но ответчик просил в суде не удовлетворять требования истца и у липецких чиновников еще есть возможность подачи апелляции. Так что ставить точку в деле возврата денег рано.

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