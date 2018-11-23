В Гродно активист пришел в суд в робе заключенного и с деревянной колодкой на цепи. Фотофакт

В зал суда председателя Гродненской областной организации ОГП Николая Саляника не пустили и попросили снять колодку, а ключей от нее не оказалось.

В связи с этим заседание было решено перенести, сообщает Hrodna.life.

Фото Hrodna.life

Издание напоминает, что 7 ноября милиция задержала в Гродно Николая Саляника вместе с другим членом ОГП Александром Лаврентьевым за попытку проведения несанкционированного пикета. В тот день активисты прошли по центру города с плакатом «Долой Самодержавие».