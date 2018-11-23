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В Гродно активист пришел в суд в робе заключенного и с деревянной колодкой на цепи. Фотофакт
В зал суда председателя Гродненской областной организации ОГП Николая Саляника не пустили и попросили снять колодку, а ключей от нее не оказалось.
В связи с этим заседание было решено перенести, сообщает Hrodna.life.
Фото Hrodna.life
Издание напоминает, что 7 ноября милиция задержала в Гродно Николая Саляника вместе с другим членом ОГП Александром Лаврентьевым за попытку проведения несанкционированного пикета. В тот день активисты прошли по центру города с плакатом «Долой Самодержавие».