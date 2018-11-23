Новые фото из «приключения» Петрова и Боширова

Британская полиция опубликовала три видеозаписи с подозреваемыми в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Кадры опубликованы на сайте ведомства. Лондон считает, что к попытке отравления были причастны Александр Петров (он же – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига).

Кадр из видео и модель фальшивого парфюмерного флакона, опубликованные британской полицией, коллаж. Все фото gazeta.ru

На первой записи с камеры видеонаблюдения можно увидеть двоих мужчин, прибывших на железнодорожную станцию Солсбери 4 марта около 11.48 по местному времени.

На втором фрагменте приблизительно в 11.58 подозреваемые проходят мимо автозаправки на Уилтон-Роуд, которая находится неподалеку от дома Скрипалей. По мнению следователей, вскоре после этого нервно-паралитическое вещество было нанесено на ручку двери потерпевших.

Третья запись датирована 13.00. Мужчины возвращаются на вокзал, чтобы отправиться в Лондон, а оттуда вечером вылететь в Москву.

Как сообщает британская полиция, следствие все еще пытается выяснить путь фальшивой емкости из-под духов, которая была выброшена 4 марта и обнаружена в соседнем Эймсбери британцем Чарли Роули в конце июня.

В результате отравления веществом, которое было охарактеризовано британской стороной как отравляющее вещество боевого класса «Новичок», погибла 44-летния гражданка страны Дон Стерджесс. Следователи обращаются ко всем, кто в этот промежуток времени видел розовую коробку или бутылку, с просьбой сообщить об этом по телефону или электронной почте.

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