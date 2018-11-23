Страна для жизни, в которой что-то пошло не так

Есть нечто магическое в нашей официальной статистике. Листая отчеты Белстата, невольно начинаешь ощущать, что живешь в стране контрастов и экономических парадоксов.

С одной стороны, цифры говорят о небывалом процветании и радужных перспективах нашей Синеокой. В этой волшебной стране доходы растут каждый месяц, безработица достигла исторического минимума, а цены практически стоят на месте. Ну просто райский остров посреди бушующего мирового океана.

Вот, как порадовал нас Белстат данными за октябрь. Приведем только заголовки:

— Безработица в Беларуси достигла исторического минимума — 0,3%.

— Рекордно выросло число вакансий — 79,2 тысячи свободных рабочих мест.

— Средние заработки белорусов растут на протяжении четырех месяцев.

— Белстат зафиксировал рекордный рост реальных доходов белорусов.

— В октябре инфляция в Беларуси составила 0,5%.

В общем, куда ни глянь, страна для жизни! И все бы замечательно, если бы не та же неумолимая статистика. Давайте взглянем еще на несколько удивительных фактов:

— В Беларуси больше 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг.

— За год цены на говядину увеличились на 13%, на свинину — на 14%, на овощи — на 33,5%.

— Фактический уровень безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда в І квартале составил 260,6 тысячи человек.

— Пособие по безработице равно 28,07 рубля.

— За последние три года остались без рабочих мест 230,5 тысяч человек.

Нет-нет, это не данные о жизни в другой, очень бедной и неблагополучной стране! Парадокс заключается в том, что это всё про одно и то же государство. И исключительно официально.

Так все же островок стабильности или тонущий корабль в бушующем море?

На наш взгляд, есть один очень важный критерий, по которому можно сразу определить, насколько хорошо живется и работается людям в стране. И это не зарплаты и цены, и даже не наличие рабочих мест. Это количество людей, пожелавших покинуть страну в поисках лучшей жизни.

По тем же данным, в 2017 году за границей трудилось больше 80 тысяч белорусов (годом раньше — около 60 тысяч, а в 2015 году — почти 40 тысяч). При этом эксперты уверены, что не учтенных официальной статистикой на самом деле сотни тысяч человек. Растет и число навсегда покинувших нашу страну белорусов, в первом квартале число эмигрировавших выросло до 3198 человек в январе-марте.

И можно сколько угодно говорить о росте благосостояния, низких ценах и социальных льготах, никакие другие цифры не перекроют этого показателя. Потому что в стране для жизни в первую очередь должно хотеться жить.