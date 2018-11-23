Страна для жизни, в которой что-то пошло не так

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
«Идиотам в нашей студии не место». В «прямом эфире» российского ТВ запахло кровью
Лукашенко озадачил правительство по ценам на жилье
Цифра дня. На сколько похудел саратовский депутат, прожив месяц на диете от уволенного министра
Зарплата в Литве за год выросла минимум на 100 евро
Министр информации рассказал, как форумчан лишат анонимности
В Гродно активист пришел в суд в робе заключенного и с деревянной колодкой на цепи. Фотофакт
Новые фото из «приключения» Петрова и Боширова
Может ли Беларусь найти новых друзей и не разозлить Кремль?
Новое расследование Навального: путинский пропагандист оказался подданным Британии
Их нравы. Как турецкий повар-мем накормил Кадырова мясом с ножа
Спынены крымінальны пераслед двух фігурантаў «справы БЕЛТА»
Две трети россиян называют Путина ответственным за проблемы в стране
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Невзоров: «Над патриархом Кириллом грандиозно поиздевался Лукашенко»
Дмитриев считает, что выборы-2020 могут сильно удивить
«Это шокировало меня». Каково это — работать в одной из самых богатых российских семей
Почему родители должны сдавать деньги на нужды детского сада, если они платят налоги?
Что мешает восхождению Станислава Зася

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Латынина: «Заявление Генпрокуратуры, право слово, ставит государство российское в тяжелое положение»
«Лукашенко взорвал ситуацию». Между Беларусью и Арменией разгорается конфликт
«Личная гвардия» Путина построилась на Рублевке
Жировка иждивенца. На сколько вырастут счета тунеядцев после ввода полной оплаты за ЖКУ
Як беларускія лекары ўладкоўваюцца ў Нямеччыне
Лукашенко испытывает Пашиняна. Выиграет только один
Заико: «Александр Григорьевич успешно охалявил всех белорусов»
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
Как 35 лет назад золотая молодежь в Грузии угнала самолет
Крепкого хозяйственника во главе холдинга Лукашенко сменил молодым экономистом. Кто она такая?
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сравниваем «вертушки» президента Беларуси и новую «стрекозу» президента США
Чтобы не вычислили. Коттеджи в Дроздах рекламируют почти без фотографий
Огромный бел-красно-белый флаг на матче с Сан-Марино
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
23.11.2018
Светлана Метёлкина
Страна для жизни, в которой что-то пошло не так

Есть нечто магическое в нашей официальной статистике. Листая отчеты Белстата, невольно начинаешь ощущать, что живешь в стране контрастов и экономических парадоксов.

С одной стороны, цифры говорят о небывалом процветании и радужных перспективах нашей Синеокой. В этой волшебной стране доходы растут каждый месяц, безработица достигла исторического минимума, а цены практически стоят на месте. Ну просто райский остров посреди бушующего мирового океана.

Вот, как порадовал нас Белстат данными за октябрь. Приведем только заголовки:

— Безработица в Беларуси достигла исторического минимума — 0,3%.

— Рекордно выросло число вакансий — 79,2 тысячи свободных рабочих мест.

— Средние заработки белорусов растут на протяжении четырех месяцев.

— Белстат зафиксировал рекордный рост реальных доходов белорусов.

— В октябре инфляция в Беларуси составила 0,5%.

В общем, куда ни глянь, страна для жизни! И все бы замечательно, если бы не та же неумолимая статистика. Давайте взглянем еще на несколько удивительных фактов:

— В Беларуси больше 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг.

— За год цены на говядину увеличились на 13%, на свинину — на 14%, на овощи — на 33,5%.

Фактический уровень безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда в І квартале составил 260,6 тысячи человек.

— Пособие по безработице равно 28,07 рубля.

— За последние три года остались без рабочих мест 230,5 тысяч человек.

Нет-нет, это не данные о жизни в другой, очень бедной и неблагополучной стране! Парадокс заключается в том, что это всё про одно и то же государство. И исключительно официально.

Так все же островок стабильности или тонущий корабль в бушующем море?

На наш взгляд, есть один очень важный критерий, по которому можно сразу определить, насколько хорошо живется и работается людям в стране. И это не зарплаты и цены, и даже не наличие рабочих мест. Это количество людей, пожелавших покинуть страну в поисках лучшей жизни.

По тем же данным, в 2017 году за границей трудилось больше 80 тысяч белорусов (годом раньше — около 60 тысяч, а в 2015 году — почти 40 тысяч). При этом эксперты уверены, что не учтенных официальной статистикой на самом деле сотни тысяч человек. Растет и число навсегда покинувших нашу страну белорусов, в первом квартале число эмигрировавших выросло до 3198 человек в январе-марте.

И можно сколько угодно говорить о росте благосостояния, низких ценах и социальных льготах, никакие другие цифры не перекроют этого показателя. Потому что в стране для жизни в первую очередь должно хотеться жить.  

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:47)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY