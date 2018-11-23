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Политика
23.11.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Может ли Беларусь найти новых друзей и не разозлить Кремль?

Кто остановит войну на Донбассе, и как помирить Москву с Брюсселем и Вашингтоном.

Почему Беларуси стоит присмотреться к опыту Сингапура, какую роль может сыграть на Донбассе Индия и к чему приведет противостояние России и Запада — об этом президент Института вопросов XXI века, главный редактор и издатель, журнал Global Brief (Торонто, Канада) Ирвин Студин рассказал Завтра твоей страны.

Готовить сильную элиту и отдаляться от России

Беларусь может укрепить свое экономическое и политическое положение на постсоветском пространстве, а также стать посредником между полюсами напряженности, считает эксперт. Чтобы закрепить свою роль в регионе, нашей стране необходимо учитывать наработки не только европейских, но и азиатских государств.

Аналитик советует изучить опыт Сингапура: консолидировать ядро страны, готовить более сильную элиту, налаживать контакты по всему миру.

— Конечно, это не делается одномоментно. Сингапуру понадобились десятилетия. Но белорусы обладают потенциалом, который поможет найти решение проблемы быстрее, — отмечает Ирвин Студин.

В экономическом плане Беларусь может стать для западных игроков окном в Россию.

— На Западе не знают и не видят такой возможности. Задача белорусов —заявить о себе в таком ракурсе, — подчеркивает эксперт.

А белорусским производителям, по мнению аналитика, необходимо как можно быстрее найти новых торговых партнеров. Сильная привязанность и зависимость от рынка и экономики России ставит Беларусь в уязвимое положение.

Правда, как считает эксперт, резкая попытка снизить зависимость от восточных соседей может не понравиться Кремлю и вызвать кризис в Беларуси.

— Надо постепенно, без рывков отдаляться от Москвы, чтобы не провоцировать руководство России и не создать впечатление демонстрации своей нелояльности, — советует Ирвин Студин. — Канада, кстати, хорошо понимает положение Беларуси, потому что она находится в квази-подобной ситуации относительно США: мы зависимы и в психологическом, и в экономическом плане.

Остановить войну на Донбассе поможет Индия

Минск сыграл огромную роль посредника в противостоянии между Россией и Украиной, но возможности руководства Беларуси в разрешении конфликта, по мнению аналитика, исчерпаны. Переговоры по Донбассу зашли в тупик.

Ирвин Студин прогнозирует, что моменту предстоящих весной 2019 года президентских выборов в Украине, конфликт между Россией и Западом может обостриться.

— Это опасно и для Беларуси, которая может быть втянута в противостояние, — предостерегает он. — Разрешить конфликт становится все сложней. Ситуация зашла так далеко, что ни одна из сторон не имеет четкого представления, как из нее выходить.

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