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Фотожабы: «8888, управлять страной не бросим!»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
8888: Есть ли повод для праздника бесконечности?
«Вокруг здравого смысла за 8888 дней»
«Белнефтехим» спросил белорусов, какое повышение цен им больше нравится: сразу или постепенно?
В Беларуси планируют ввести единый тариф на электричество
О чем «тунеядцы» должны спросить у власти, прежде чем идти оплачивать ЖКУ
Экспертный совет при правительстве России предлагает ввести акциз на колбасные изделия, сосиски и бекон
Новое расследование Навального: путинский пропагандист оказался подданным Британии
И снова о погоде
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«Кукусики! Опять в Телеграме?»