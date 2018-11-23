Фотожабы: «8888, управлять страной не бросим!»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

8888: Есть ли повод для праздника бесконечности?

«Вокруг здравого смысла за 8888 дней»

«Белнефтехим» спросил белорусов, какое повышение цен им больше нравится: сразу или постепенно?

В Беларуси планируют ввести единый тариф на электричество

О чем «тунеядцы» должны спросить у власти, прежде чем идти оплачивать ЖКУ

Экспертный совет при правительстве России предлагает ввести акциз на колбасные изделия, сосиски и бекон

Новое расследование Навального: путинский пропагандист оказался подданным Британии

И снова о погоде

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«Кукусики! Опять в Телеграме?»