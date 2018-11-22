Марине Золотовой выставлено обвинение по «делу БЕЛТА». Собрали реакцию.

Фото Дмитрия Брушко, TUT.BY

22 ноября главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Ранее она также была подозреваемой по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации). Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой прекращено «в связи с несовершением преступления», напоминает TUT.BY.

Напомним, ранее стало известно, что журналиста Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого освободили от уголовной ответственности.

«Салідарнасць» собрала первую реакцию колллег Золотовой, а также пользователей Байнета на очередную новость в «деле БЕЛТА».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Был бы человек, статья найдется. Беларусь 2018»

«По такой статье можно посадить почти всех чиновников и многих руководителей госконтор в нашей стране»

«Есть версия, что их подставили, а они соблазнились. Может по дружбе кто, мол, пользуйтесь информацией, а потом за свой же крючок и в суд. Сколько случаев в мире, когда создают условия для правонарушения и подталкивают даже к ним, чтобы человека держать на поводке страха и получить власть над ним».

«Когда у нас примут закон об уголовной ответственности за фейковые новости? Где джип, прорвавшйся на украинской границе, где оружие «Белого легиона?» Где фрау А и ее друг мистер Х? Когда будут судить парня, вынесшего из военной части 40 единиц оружия – автоматы пистолеты и гранаты?»