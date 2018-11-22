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Скандалы
22.11.2018
Кирилл Иванов
«По такой статье можно посадить почти всех чиновников»

Марине Золотовой выставлено обвинение по «делу БЕЛТА». Собрали реакцию.

Фото Дмитрия Брушко, TUT.BY

22 ноября главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Ранее она также была подозреваемой по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации). Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой прекращено «в связи с несовершением преступления», напоминает TUT.BY.

Напомним, ранее стало известно, что журналиста Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого освободили от уголовной ответственности.

«Салідарнасць» собрала первую реакцию колллег Золотовой, а также пользователей Байнета на очередную новость в «деле БЕЛТА».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Был бы человек, статья найдется. Беларусь 2018»

«По такой статье можно посадить почти всех чиновников и многих руководителей госконтор в нашей стране»

«Есть версия, что их подставили, а они соблазнились. Может по дружбе кто, мол, пользуйтесь информацией, а потом за свой же крючок и в суд. Сколько случаев в мире, когда создают условия для правонарушения и подталкивают даже к ним, чтобы человека держать на поводке страха и получить власть над ним».

«Когда у нас примут закон об уголовной ответственности за фейковые новости? Где джип, прорвавшйся на украинской границе, где оружие «Белого легиона?» Где фрау А и ее друг мистер Х? Когда будут судить парня, вынесшего из военной части 40 единиц оружия – автоматы пистолеты и гранаты?»

 
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