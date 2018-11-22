Марине Золотовой выставлено обвинение по «делу БЕЛТА». Собрали реакцию.
Фото Дмитрия Брушко, TUT.BY
22 ноября главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой предъявили обвинение по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.
Ранее она также была подозреваемой по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации). Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой прекращено «в связи с несовершением преступления», напоминает TUT.BY.
Напомним, ранее стало известно, что журналиста Павла Быковского и редактора портала Realt.by Владислава Кулецкого освободили от уголовной ответственности.
«Салідарнасць» собрала первую реакцию колллег Золотовой, а также пользователей Байнета на очередную новость в «деле БЕЛТА».
Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:
«Был бы человек, статья найдется. Беларусь 2018»
«По такой статье можно посадить почти всех чиновников и многих руководителей госконтор в нашей стране»
«Есть версия, что их подставили, а они соблазнились. Может по дружбе кто, мол, пользуйтесь информацией, а потом за свой же крючок и в суд. Сколько случаев в мире, когда создают условия для правонарушения и подталкивают даже к ним, чтобы человека держать на поводке страха и получить власть над ним».
«Когда у нас примут закон об уголовной ответственности за фейковые новости? Где джип, прорвавшйся на украинской границе, где оружие «Белого легиона?» Где фрау А и ее друг мистер Х? Когда будут судить парня, вынесшего из военной части 40 единиц оружия – автоматы пистолеты и гранаты?»