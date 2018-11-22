Новое расследование Навального: путинский пропагандист оказался подданным Британии

По данным Фонда борьбы с коррупцией, телеведущий Сергей Брилев живет в Лондоне в квартире за миллион долларов.

Российский оппозиционер Алексей Навальный и возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией опубликовали очередное расследование. В этот раз в фокусе внимания расследователей оказался российский пропагандист Сергей Брилев, ведущий передачи «Вести субботы» на телеканале «Россия».

Героями предыдущих выпусков стали Владимир Соловьев и глава Лайфньюз, парижанин Арам Габрелянов.

— Сегодня очередь дошла до куда более изысканного джентельмена. Тут вам ни истерики в эфире, ни ядерного пепла. Наш сегодняшний герой работает на другую аудиторию — на тех, кому от визга Соловьева в эфире уже тошно, — анонсировал новое расследование Навальный. — Для них и существует Сергей Брилев и его субботнее шоу о политике и событиях недели. Но пожалуйста, не дайте себя обмануть. За ширмой приличного и приятного, казалось бы, ведущего скрывается злостный и лицемерный пропагандист.

Такой же, как и все остальные. Наврал в эфире, воспел Путина и путинскую Россию, получил деньги в кассе госканала и уехал из этой путинской России следующим самолетом. В Лондон — к своей семье, своей квартире и своей королеве.