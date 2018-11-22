Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Новое расследование Навального: путинский пропагандист оказался подданным Британии
Спынены крымінальны пераслед двух фігурантаў «справы БЕЛТА»
Две трети россиян называют Путина ответственным за проблемы в стране
В Беларуси планируют ввести единый тариф на электричество
Вместо Федынича избрали нового главу профсоюза РЭП
Осудили экс-гендиректора «Ивацевичдрев», которого Лукашенко «один раз простил»
Откроет ли Россия границу с Беларусью для транзитных туристов?
«Белнефтехим» спросил белорусов, какое повышение цен им больше нравится: сразу или постепенно?
Экс-сотрудник КГБ, СБУ и бывший премьер. Кто стал представителем Украины в минской контактной группе
Суд наказал 4 сотрудников Следственного комитета и судмедэксперта за насилие и сокрытие преступления
Умер человек, который мог многое рассказать про отравление Скрипалей
Вице-премьеру Турчину вернули старую должность
Зелімха Яндарбі — паэт з аўтаматам
Газета.ру: Беларусь нашла нового покровителя
Самая успешная белорусская сборная вновь вышла на топ-турнир
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Романчук: Кого и как наказывать за омертвление $ 5 миллиардов за последние четыре года
8888: Есть ли повод для праздника бесконечности?
«Лукашенко не воспринимает Пашиняна, как ровню себе». Что будет дальше?
Дмитриев считает, что выборы-2020 могут сильно удивить
Почему «Борисовдрев» превратится «в долгосрочный висяк на шее у налогоплательщиков»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Жировка иждивенца. На сколько вырастут счета тунеядцев после ввода полной оплаты за ЖКУ
Як беларускія лекары ўладкоўваюцца ў Нямеччыне
Лукашенко испытывает Пашиняна. Выиграет только один
Заико: «Александр Григорьевич успешно охалявил всех белорусов»
Марціновіч: Дзе ў гэтым усім Дзяржынскі?
Ганапольский: «Что с путинской Россией? Она еще не утонула. Но тонет»
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
Мальчик или аборт. Почему на Кавказе и в Азии избавляются от неродившихся девочек
Как 35 лет назад золотая молодежь в Грузии угнала самолет
Контролер: «Зарплата зависит от количества автобусов и выявленных безбилетников»
Крепкого хозяйственника во главе холдинга Лукашенко сменил молодым экономистом. Кто она такая?
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Чтобы не вычислили. Коттеджи в Дроздах рекламируют почти без фотографий
Огромный бел-красно-белый флаг на матче с Сан-Марино
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
22.11.2018
Салiдарнасць
Новое расследование Навального: путинский пропагандист оказался подданным Британии

По данным Фонда борьбы с коррупцией, телеведущий Сергей Брилев живет в Лондоне в квартире за миллион долларов.

Российский оппозиционер Алексей Навальный и возглавляемый им Фонд борьбы с коррупцией опубликовали очередное расследование. В этот раз в фокусе внимания расследователей оказался российский пропагандист Сергей Брилев, ведущий передачи «Вести субботы» на телеканале «Россия».

Героями предыдущих выпусков стали Владимир Соловьев и глава Лайфньюз, парижанин Арам Габрелянов.

— Сегодня очередь дошла до куда более изысканного джентельмена. Тут вам ни истерики в эфире, ни ядерного пепла. Наш сегодняшний герой работает на другую аудиторию — на тех, кому от визга Соловьева в эфире уже тошно, — анонсировал новое расследование Навальный. — Для них и существует Сергей Брилев и его субботнее шоу о политике и событиях недели. Но пожалуйста, не дайте себя обмануть. За ширмой приличного и приятного, казалось бы, ведущего скрывается злостный и лицемерный пропагандист.

Такой же, как и все остальные. Наврал в эфире, воспел Путина и путинскую Россию, получил деньги в кассе госканала и уехал из этой путинской России следующим самолетом. В Лондон — к своей семье, своей квартире и своей королеве.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:24)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY