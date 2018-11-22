Их нравы. Как турецкий повар-мем накормил Кадырова мясом с ножа

Нусрет Гекче пославился оригинальной манерой солить запрокинутой рукой стейк.

Фото topcityuae.com

Шеф-повар из Турции Нусрет Гекче стал интернет-мемом блягодаря ролику, в котором он разделал, а потом в особой манере посолил кусок дымящегося после жарки мяса.

Сегодня у знаменитого турка более 17 миллионов подписчиков в Instagram, в его честь создан специальный хештег #SaltBae. Он владеет ресторанами в Турции, ОАЭ, Катаре и США.

На станице звездного повара можно увидеть фото и видео мировых знаменитостей. Например, футболисты Поль Погба и Лионель Месси.

А на днях в ресторане Нусрета Гекче в Дубае побывал глава Чечни Рамзан Кадыров. Судя по опубликованному в соцсетях видео, он не только увидел ставший мемом способ соления блюда, но и попробовал мясо прямо с ножа.

Нурсет владеет ресторанами в Турции, ОАЭ, Катаре и США. Не исключено, что его ожидает расширение. Как написал автор видео с Кдыровым на своей странице в Фейсбуке, «судя по всему, скоро Nusret Gökçe откроется в Грозном».