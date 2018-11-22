Insider и Bellingcat идентифицировали второго организатора провалившегося переворота в Черногории

Расследователи утверждают, что это ГРУшник.

Российское издание The Insider опубликовало продолжение совместного с Bellingcat расследования дела о неудавшемся государственном перевороте в Черногории.

Речь идет об идентификации второго ключевого организатора переворота, известного под именем «Владимир Попов». По данным расследователей, им оказался сотрудник ГРУ Владимир Моисеев.

Биография Моисеева указывает на то, что Балканы были не единственным регионом, где он участвовал в операциях. Судя по всему, до этого он был задействован в разжигании сепаратистского конфликта в Молдавии по донбасскому сценарию, а также с неясными целями действовал в Польше, Болгарии и Украине.

Краткая предыстория. ГРУ и неудавшийся переворот

В предыдущих частях совместного расследования The Insider рассказывал о том, как российские спецслужбы, используя боевиков с опытом войны на Донбассе, пытались организовать переворот в Черногории, чтобы не допустить вступления страны в НАТО.

17 октября 2016 года, в день парламентских выборов, две дюжины заговорщиков из Черногории и Сербии должны были попасть на территорию парламента под видом полицейских, инсценировать нападение на собравшихся там мирных демонстрантов и под этим предлогом захватить парламент и арестовать (а возможно и убить) премьер-министра.

После этого планировалось, что власть перейдет к «Демократическому фронту» — антинатовской и пророссийской партии.

Черногорские власти арестовали 20 человек и заявили о 50 найденных винтовках, 50 пистолетах, а чуть позже, 24 октября Сербия арестовала трех граждан России, у которых – согласно данным сербской полиции — была обнаружена поддельная форма черногорских полицейских, €122 000 наличными и оборудование для шифрованной телекоммуникационной связи.

Россиян, впрочем, Сербия выдала Москве вскоре после визита Патрушева.

Изначально данные следователей Черногории базировались на показаниях двух основных обвиняемых: Мирко Велимировича (который сдался властям и начал давать показания 16 октября) и националиста Александра Синджелича, возглавляющего прокремлевскую организацию «Сербские волки» и воевавшего на Донбассе.

Согласно показаниям Синджелича, с ним связались «русские националисты», которых он ранее встречал, когда воевал на стороне сепаратистов на Донбассе в 2014—2015 годах.

Он встретился с ними в Москве 26 сентября 2016 года в «роскошных апартаментах». <…>

«Националисты» представились как Эдуард Широков и Владимир Попов и дали понять, что работают на спецслужбы. Именно они и предложили ему описанный выше план по смене власти в Черногории с целью предотвратить вступление страны в НАТО (что понравилось Синджеличу как ярому противнику НАТО).

На первую стадию операции Синджелич получил более €200,000 наличными. Синджелич также заявил в суде, что Широков сам купил ему билет в Москву и встретил его прямо у самолета. Паспортный контроль они не проходили, чтобы не оставлять следов пребывания Синджелича в России.

При этом у Широкова был архитектурный план здания парламента, на котором он показывал Синджеличу, как производить захват здания.

В предыдущей части расследования The Insider и Bellingcat удалось установить, что Эдуард Широков (настоящая фамилия Шишмаков) проходил обучение в Военно-дипломатической академии МО РФ (на сленге ГРУ — «Консерватория»), которая специализируется на подготовке военных дипломатов (атташе) и сотрудников военной разведки. По адресу «Консерватории» был зарегистрирован и его автомобиль:

Позже Шишмаков служил военно-морским атташе при российском посольстве в Варшаве, откуда его в 2014 году выдворили за попытку вербовки подполковника польской армии.

Несмотря на этот провал, в 2016 году он получил новый загранпаспорт на другую фамилию (Широков) и именно с этим паспортом отправился в Сербию, где снова провалился, но уже в связи с операцией в Черногории.

Прокуратура Черногории довольно быстро смогла частично подтвердить показания Синджелича, где среди прочего были опубликованы фотографии встречи Синджелича и Шишмакова в парке в Белграде.

Теперь же The Insider и Bellingcat удалось установить реальную личность и биографию второго организатора переворота, известного как Владимир Попов.

Владимир Попов, он же – Моисеев

Наряду с Шишмаковым соорганизатором переворота являлся человек, известный свидетелям и прокуратуре под именем Владимир Николаевич Попов. На это имя ему был выдан загранпаспорт, и под этим именем он находился в розыске Интерпола.

Как удалось выяснить The Insider и Bellingcat, под именем Попова скрывается Владимир Николаевич Моисеев, родившийся 29 мая 1980 года.

Его дата рождения и имя-отчество совпадают с данными личности прикрытия (как это было и с Шишмаковым, и с проходящим по делу об отравлении Скрипалей Александром Мишкиным), что упростило The Insider и Bellingcat задачу по его обнаружению.

Моисеев родился деревне Пивкино в Курганской области с населением менее 500 человек. Он учился в местной деревенской школе, отслужил в армии и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, окончив его, как и все, в звании лейтенанта.

Где-то между 2006 и 2009 годом он перебрался в Москву, где прошел подготовку в войсковой части №48427, относящейся к спецназу ГРУ (45-й отдельный гвардейский разведывательный ордена Александра Невского полк специального назначения). В 2008 году этот полк принимал активное участие в Российско-Грузинской войне.

Любопытно, что в той же войсковой части служил и второй «страховой агент» – Никита Минин, также засветившийся в черногорском перевороте: как писал The Insider в предыдущей части расследования, именно на номер его телефона был забронирован номер в Белграде.

В разговоре с The Insider Минин утверждал, что Попов работает с ним в журнале, посвященном морскому страхованию, но о том, что это его сослуживец по ГРУ – умолчал. Как и о том, что настоящая фамилия Попова – Моисеев (сам Минин пользуется своей реальной фамилией).

Никита Минин в верхнем ряду справа

Похоже, до Черногории Минин и «Попов» сотрудничали еще в Украине. По данным The Insider, оба они были в Одессе в январе 2014 года, незадолго до начала всем известных событий.

А в мае 2015 года коллега «Попов» общался по телефону с начальником разведки ДНР (а сегодня – главой МГБ ДНР) Георгием Кондраниным. (Подробнее о путешествиях Моисеева по Европе – ниже).

В 2009 году Моисеев обрел свою вторую идентичность в лице Владимира Попова. Вплоть до 2015 года он с семьей проживал в общежитии при своей воинской части, на улице Матросская тишина. Затем его материальное состояние сильно улучшилось.

Судя по данным Росреестра, с того времени и по сегодняшний день Владимир Моисеев и его семья проживают московском районе Черемушки в соседнем доме с Александром Мишкиным, причем свою квартиру от государства он получил всего на несколько месяцев позже Мишкина и Чепиги – в марте 2015 года.

Учитывая, что Мишкин и Чепига получили свои квартиры как приложение к званию Героя России, можно предположить, что и Моисеев мог быть удостоен такой чести от Владимира Путина.

При этом в документах на имя «Владимир Попов» также значится некий московский адрес, но, как выяснил The Insider, там проживает пожилая пара, которая о Попове никогда не слышала.

Примечательно, что Попов-Моисеев имел две машины, одна – на имя Попова и другая – на имя Моисеева, и на обоих автомобилях висит множество неуплаченных штрафов (рискованно, ведь за долги перед государством можно получить от приставов запрет на выезд за границу в самый неподходящий для ГРУ момент).

Кстати 3 из 10 неоплаченных штрафов на одну из машин относятся к нарушениям, совершенным неподалеку от штаб-квартиры ГРУ (Хорошевское шоссе, 76).

Моисеевы скитания. От Украины до Балкан

Моисеев под своим именем редко летал на самолете, обычно к себе домой, в Тюмень, зато под именем Попова он регулярно путешествовал по Европе как «фотожурналист» и «агент по морскому страхованию».

В основном его путешествия касались Балкан, Кавказа и Турции. Он активно вел свою страницу «Вконтакте» под именем Попова, публикуя свои фотографии из разных европейских стран.

Страницу он закрыл только в 2017 году, после публикации The Insider и Bellingcat расследования о нем. Также на имя Попова он зарегистрировал профайл и на mail.ru, где в 2012 опубликовал свою фотографию:

Судя про заднему плану на фото, оно было сделано в Варшаве (ниже фотография, сделанная с того же моста, где можно увидеть этот крест и дымовую трубу).

Любопытно, что в этот период его коллега по ГРУ Эдуард Шишмаков, с которым он позже будет организовывать переворот в Черногории, работал в Варшаве как военный атташе (и безуспешно пытался вербовать польских военных).

Перелеты Моисеева, которые он совершал с паспортом Попова, могут многое сообщить о его деятельности в Европе.

Так, например, в конце мая 2014 года он прилетел в Молдавию, которая в тот момент готовилась подписать договор о Евроассоциации.

Молдавская пресса сообщала, что тогда Поповым заинтересовались местные спецслужбы, так как он приезжал в Гагаузию, чтобы встретиться с местными сепаратистами и активистами, выступающими против ЕС.

По данным местных спецслужб, сотрудники ГРУ планировали организовать волнения в Молдавии по украинскому сценарию, опираясь на местные военизированные формирования, прошедшие подготовку в Ростове. Позже, как сообщает пресса, двое россиян были на этом основании экстрадированы из страны.

В Ростове Моисеев и правда бывал неоднократно, причем в 2015 году его попутчиком был некий Дмитрий Александрович Авдошкин, родившийся 12 февраля 1982 года. Человека с таким именем и датой рождения нет ни в соцсетях, ни в паспортной базе, зато этот же Авдошкин летал с Моисеевым в Молдавию и обратно.

Судя по всему, он и был тем вторым россиянином, экстрадированым из Молдавии.

Также по перелетам видно, что Попов неоднократно бывал в Болгарии. Между тем в прессе со ссылкой на источники в полиции сообщалось, что телефоны с шифрованной связью, которыми пользовались черногорские заговорщики, были приобретены именно в Болгарии.

Наконец в октябре 2016 года «Попов» отправился в Сербию, где в тот момент, согласно данным следствия, происходила подготовка неудавшегося переворота.

Именно тогда местным спецслужбам удалось сфотографировать «Попова» в момент разговора с коллегой из ГРУ Эдуардом Шишмаковым (Широковым).

Шишмаков (Широков) и Попов остаются в розыске Интерпола, в то время как их третий коллега – Никита Минин – продолжает работать страховым агентом.