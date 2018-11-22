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Кино
22.11.2018
Денис Ступников, InterMedia
«Ральф против интернета»

В прокате – сиквел про обаятельного громилу.

Персонаж компьютерной игры Ральф жаждет купить золотой руль для гонок на одном из аукционов. Сайты разнообразием не балуют, единственная достойная позиция есть в магазине Ebay, и на нее уже претендует орда покупателей.

Надо придумать нечто действительно оригинальное, чтобы всех их обойти и заполучить ценный лот.

Продуманная стратегия торгов отнюдь не является панацеей от всех бед. Дорвавшись до пресловутого руля, Ральф вынужден срочно искать средства для его оплаты.

Но в интернете заработать не так-то просто – и в конечном счете герою предстоит пройти семь кругов ада, прежде чем вожделенный товар окажется у него.

Ральф завоевал сердца сотен детей еще после первой части фильма, где он демонстрировал результативный тандем с малышкой Ванилопой. Теперь Ральф дает познавательный мастер-класс для неискушенных ребятишек, которым еще только предстоит ознакомиться со спецификой интернета.

Открытий чудных им здесь не занимать: принцип действия вирусов, навязчивость спамеров, секреты аукционов – все эти премудрости объясняются в рекордно короткие сроки.

На протяжении всего фильма интернет, как некий магический театр, демонстрируется преимущественно изнутри. Но связи с реальностью создатели второго «Ральфа» не утрачивают.

Промахи незадачливых геймеров показаны через восприятие детишек, которые используют те или иные маски ради того, чтобы победить в популярных «игрушках».

Одним интернетом проблематика мультфильма не ограничивается. Здесь красной нитью проводится мысль, что подлинная дружба базируется на способности простить и отпустить близкого человека, а не удерживать его рядом с собой до победного конца. Нельзя также не похвалить самоиронию «диснеевцев», которые собрали в одном мультфильме всех своих принцесс, чтобы обнаружить в них сексистские наклонности. Такого масштабного зрелища Disney не предлагал нам давно!

 
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