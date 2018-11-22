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22.11.2018
Русская служба ВВС
Две трети россиян называют Путина ответственным за проблемы в стране

Более половины россиян (61%) уверены, что президент России Владимир Путин несет полную ответственность за проблемы, которые стоят перед страной, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Фото Getty Images

При этом 22% опрошенных полагают, что Путин несет ответственность лишь в некоторой мере, а 6% респондентов считают, что все проблемы страны — это результат «объективных обстоятельств».

В прошлом году о полной ответственности президента за проблемы страны заявляли 55% респондентов, в 2016 году — 52%.

Также резко снизилась доля тех, кто проголосовал бы за Путина, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Согласно опросу, в октябре этого года за него бы проголосовали 56% респондентов, в то время как год назад его были готовы поддержать 66%.

Перенос ответственности

Как отмечает руководитель «Левада-центра» Лев Гудков, раньше социологи фиксировали своеобразный перенос механизма ответственности за проблемы страны с президента на другие уровни власти, прежде всего на правительство, депутатов Госдумы и губернаторов.

— Путин был как бы вне ответственности за это. Он отвечал прежде всего за внешнюю политику, за авторитет России на международной арене, за восстановление статуса сверхдержавы. Поэтому к нему никакая критика не прилипала, — пояснил ВВС Гудков.

Однако ситуация изменилась в середине 2015 года, когда доходы населения начали резко снижаться, и с тех пор недовольство граждан стало все сильнее переноситься на Путина.

После одобрения пенсионной реформы недовольство людей резко усилилось, тем более что в августе Путин взял на себя ответственность за эту реформу, отмечает социолог.

— Пенсионная реформа стала таким триггером и катализатором всего происходящего. С точки зрения населения тут произошло нарушение принципа социальной справедливости: власти рассматривают пенсии как компенсацию утраты трудоспособности, а население рассматривает это как свои деньги, накопленные на старость и отнимаемые государством, — говорит Гудков.

Продолжающийся спад

В начале октября «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, согласно которым доверие к Владимиру Путину вернулось к уровню 2013 года. По сравнению с 2017 годом рейтинг доверия президента снизился на 17% до 58%, вернувшись к «докрымскому» уровню.

В июне две другие социологические службы — государственный Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) и фонд «Общественное мнение» (ФОМ) — также зафиксировали резкое снижение уровня одобрения деятельности Путина.

При этом ФОМ сообщил о самом низком уровне одобрения Путина за последние пять лет — 69%. По данным социологов, почти каждый пятый россиянин плохо оценивает работу президента.

 
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