В Беларуси планируют ввести единый тариф на электричество

В Беларуси хотят отменить дифференциацию тарифов на электроэнергию. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время республиканского семинара-совещания по повышению эффективности строительного комплекса, передает ОНТ.

Сейчас тарифы на электроэнергию дифференцируются по трем направлениям. Первое — по объему потребления. Те, кто потребляет до 150 кВт энергии, платят по субсидируемому тарифу. Электричество, израсходованное свыше нормы, оплачивается по полному тарифу.

Есть дифференциация тарифов для квартир с газовой плитой и с электрической. Те, у кого газовая плита, оплачивают по льготному тарифу только 150 кВт израсходованной энергии — по 0,1433 рубля за кВт. Каждый лишний киловатт стоит 0,1841 рубля. Льготный тариф для квартир с электроплитой распространяется на 250 кВт — 0,1218 рубля. За лишние киловатты, но до 400 кВт, нужно платить по тарифу 0,1583. Свыше 400 кВт один кВт стоит 0,1841 рубля.

Третье направление, по которому дифференцируется тариф на электричество, — по времени суток. Днем энергия стоит дороже, вечером — дешевле.

В данном случае речь идет об отмене дифференциации тарифов по объему потребления.

Владимир Кухарев пояснил, что после строительства АЭС в Беларуси будет достаточно отечественной электроэнергии. Это позволит поставлять населению дешёвую электроэнергию в любых объемах.

Ранее власти предлагали ввести новые дифференцированные тарифы на электричество для населения.

— Мы четко видим: тарифы на электроэнергию должны быть глубоко дифференцированы в зависимости от времени суток, — заявляли ранее в Госстандарте.

Что изменится для потребителей, если отменят лимиты на потребление?

Для тех, кто укладывается в 150 кВт в месяц, не поменяется ничего. Для тех, кто расходовал больше, электричество, вероятно, подешевеет. Точных цифр не озвучивалось, но было сказано про обеспечение дешевой электроэнергией.

Скорее всего, изменения коснутся и тех, кто пользуется электроплитой. Минимальный — льготный — тариф для квартир с электрическими и газовыми плитами отличается. Поэтому для первых сумма за электричество тоже изменится.

Напомним, ранее в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе в числе прочего прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги. При этом по электроэнергии выйти на оплату населением по полным тарифам планируется в 2019 году.

Кроме того, правительство планирует совершенствовать тарифную политику в сфере энергоснабжения. В планах — оптимизировать уровни тарифов на электроэнергию и уменьшить издержки энергоснабжающих организаций. Расход тепловой энергии на передачу в тепловых сетях должен составить не больше 9,5% к концу 2020 года.