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Вместо Федынича избрали нового главу профсоюза РЭП
В качестве и.о. председателя Совет профсоюза РЭП утвердил брестчанку Зинаиду Михнюк.
Об этом сообщил в Фейсбуке активист организации Андрей Стрижак.
Фото с сайта praca-by.info
Зинаида Михнюк давно работает в профсоюзе. До этого она была заместителем Федынича и возглавляла организацию в Брестской области.
Федынич оставил пост в связи с приговором суда, согласно которому ему запрещено занимать руководящие должности сроком на 5 лет.
Бывший председатель продолжит свою работу в профсоюзе советником-консультантом, сообщил Андрей Стрижак.