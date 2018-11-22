Вместо Федынича избрали нового главу профсоюза РЭП

В качестве и.о. председателя Совет профсоюза РЭП утвердил брестчанку Зинаиду Михнюк.

Об этом сообщил в Фейсбуке активист организации Андрей Стрижак.

Фото с сайта praca-by.info

Зинаида Михнюк давно работает в профсоюзе. До этого она была заместителем Федынича и возглавляла организацию в Брестской области.

Федынич оставил пост в связи с приговором суда, согласно которому ему запрещено занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

Бывший председатель продолжит свою работу в профсоюзе советником-консультантом, сообщил Андрей Стрижак.