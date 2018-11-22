Откроет ли Россия границу с Беларусью для транзитных туристов?

Почему союзники возводят пограничные барьеры.

Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в середине декабря текущего года. Зачем нужно это соглашение и что оно дает Беларуси?

Политолог Евгений Прейгерман отмечает, что главная задача этого соглашения состоит в том, чтобы виза, выдаваемая в консульских учреждениях Беларуси, признавалась в России как действительная.

— Эта ситуация обострилась в связи с пересечениями границы гражданами третьих стран, в особенности после того, как Беларусь ввела пятидневный, а потом и тридцатидневный безвизовый режим. Россия отреагировала на это дополнительными пунктами контроля на границе, потом переводом внутренних рейсов с Беларусью на международный формат и далее — возникновением дополнительного контроля, — поясняет эксперт.

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