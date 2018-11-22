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Общество
22.11.2018
Ольга Бурая
Как митрополит Павел не дает нам скучать: 10 ярких цитат

Глава БПЦ отметился новым эмоциональным высказыванием: он призвал брать пример с мусульман.

Фото TUT.BY

В одном из выпусков программы «Беседы с владыкой Павлом» патриарший экзарх Беларуси заявил (цитируется по Нашай Ніве):

– Я бы хотел обратить внимание на мусульман — как они сохраняют веру, как они исповедуют ее, как они молятся. Когда пришло время совершать намаз, то всё: пусть хоть танки стреляют, пусть хоть с автоматами на них идут, стреляют их… Мусульманин развернул свой ковер, сделал омовение, совершил молитву, ты его хоть убей, а он будет делать… А мы как, православные? Свечку поставил и убежал. В нас стержня уже нет, мы утратили стержень.

Через месяц исполнится ровно пять лет как митрополит Павел сменил во главе БПЦ митрополита Филарета. В связи с этим решили вспомнить его яркие заявления за это время.

«Кто каким родился – не исправишь. Но я не терплю слизняков»

Мнение о победительнице «Евровидения-2014» Кончите Вурст у митрополита была таково:

– Не знаю, как назвать – его, ее. «Оно» – самое верное… Кто каким родился – не исправишь. Но по поводу этого случая я говорю: я не терплю слизняков, склизких, когда человек превратился в оно.

«До старости будут маменькиными сыночками»

Выпускников семинарий можно отправлять на срочную службу в армию, заявил несколько лет назад митрополит Павел.

– Очень плохо, что наши студенты не проходят армейскую службу. Они до старости будут маменькиными сыночками. Может, после семинарии, чтобы не нарушать процесс учебы, нужно отправлять их в армию.

В последствии аналогичное мнения высказал Александр Лукашенко.

«Мы этого священника будем отправлять в колхоз»

На одной из встреч глава БПЦ пригрозил:

– Если священник откажется совершать богослужение (бесплатно), сразу пишите епископу или мне. Тогда мы этого священника будем отправлять в колхоз.

«На ТВ кровь, насилие, и дети это смотрят»

Когда из-за «парня с бензопилой» произошла трагедия в ЦТ «Европа» митрополит Павел сказал в интервью:

— К сожалению, не обижайтесь, это естественный процесс. Вы включите в любой день телевизор. Я иногда посмотрю новости, щелкаю, думаю, чем люди интересуются, что людям показывают. Ни одного дня не проходит, чтобы на экранах не было каких-то фильмов о насилии, стрельбе, крови. (…) Я не смотрю это насилие, мне просто неприятно. Но ведь дети смотрят их, идет исподволь воспитание.

«Извините, у нас не один бог, друзья мои»

На Гомельщине православные Березовки не имеют своей церкви и ходят на службы в костел. Митрополит Павел оценил ситуацию так:

– Одно здание используют и православные, и католики. Но это ни в коем случае не является какой-то унией. Задача униатов — сказать, что у нас один бог. Извините, так у нас не один бог, друзья мои. У вас свой бог, потому что вы по-другому в бога верите. Вы по-другому его исповедуете. Бог действительно один, но у корпорации свой бог, у какой-то сектантской организации — свой. Они к нашему общему Творцу и Господу никакого отношения не имеют.

«Мы столкнулись с геноцидом христианства»

Комментируя ситуацию в мире два года назад, митрополит Минский и Заславский сказал:

– Сегодня мы столкнулись с тем, что называется геноцидом христианства. Есть места, где христиан изгоняют.

«Ребенок знает только, где холодильник, туалет и компьютер»

Интересное мнение у митрополита Павла об интернете:

– Интернет, конечно, – очень важное и интересное средство коммуникации. Но, к сожалению, сегодня это средство коммуникации для многих людей становится огромным искушением. Иногда мамы ко мне приходили и жаловались, что дети из дома не выходят. Ребенок знает только, где холодильник, туалет и компьютер. Я в Рязани получал много прошений от родителей совершить заочные отпевания: дети кончают жизнь самоубийством….

К сожалению, много еще в соцсетях происходит странного: ведут дневники. Я понимаю, что для нас важно было узнать внутренние настроения святого Иоанна Кронштадского... А вот вдруг я сходил в магазин, увидел того-то и того-то, все рассказывает в социальных сетях, выкладывает – и весь мир его обсуждает. У людей пропало чувство целомудренности, нет сокровенности у человека.

«Сегодня мы надругаемся над Николаем ІІ, а завтра будут ругать Ленина»

В этом году белорусский митрополит обрушился с критикой на фильм «Матильда»:

– Сегодня поглумились над Николаем Вторым императором, завтра будут показывать, чем занимался Владимир Ильич Ленин в шалаше, чем он занимался в Париже… Послезавтра другого руководителя будут полоскать и порочить.

«Ты ошибся... А человек в тюрьме»

Недавно митрополиту Павлу пришлось выступать на суде над бывшем руководителем издательства Белорусского Экзархата.  Предстоятель БПЦ заявил, что очень сожалеет, что инициировал возбуждение уголовного дела в отношении Грозова.

— Сегодня я все это оцениваю совершенно по-другому… Сегодня я понимаю, что все, кто против него писал, это были завистники, — сказал митрополит Павел. – Я подумал: «Ты ошибся просто так… А человек сидит в тюрьме…» Я принял решение обратиться к главе государства с просьбой прекратить уголовное дело.

Заступничество митрополита обвиняемому не помогло.

«На 65 лет мне подарили «Майбах»

Там же в суде митрополит мимолетом признался, что за последние 15 лет ему неоднократно дарили новые автомобили.

— Вот на 65 лет мне подарили «Майбах».

По его словам, многие машины передавались монастырям и приходам.

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