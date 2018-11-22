Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Две трети россиян называют Путина ответственным за проблемы в стране
В Беларуси планируют ввести единый тариф на электричество
Вместо Федынича избрали нового главу профсоюза РЭП
Осудили экс-гендиректора «Ивацевичдрев», которого Лукашенко «один раз простил»
Откроет ли Россия границу с Беларусью для транзитных туристов?
«Белнефтехим» спросил белорусов, какое повышение цен им больше нравится: сразу или постепенно?
Экс-сотрудник КГБ, СБУ и бывший премьер. Кто стал представителем Украины в минской контактной группе
Суд наказал 4 сотрудников Следственного комитета и судмедэксперта за насилие и сокрытие преступления
Умер человек, который мог многое рассказать про отравление Скрипалей
Вице-премьеру Турчину вернули старую должность
Зелімха Яндарбі — паэт з аўтаматам
Газета.ру: Беларусь нашла нового покровителя
Самая успешная белорусская сборная вновь вышла на топ-турнир
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Романчук: Кого и как наказывать за омертвление $ 5 миллиардов за последние четыре года
8888: Есть ли повод для праздника бесконечности?
«Лукашенко не воспринимает Пашиняна, как ровню себе». Что будет дальше?
Дмитриев считает, что выборы-2020 могут сильно удивить
Почему «Борисовдрев» превратится «в долгосрочный висяк на шее у налогоплательщиков»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Жировка иждивенца. На сколько вырастут счета тунеядцев после ввода полной оплаты за ЖКУ
Як беларускія лекары ўладкоўваюцца ў Нямеччыне
Лукашенко испытывает Пашиняна. Выиграет только один
Заико: «Александр Григорьевич успешно охалявил всех белорусов»
Марціновіч: Дзе ў гэтым усім Дзяржынскі?
Ганапольский: «Что с путинской Россией? Она еще не утонула. Но тонет»
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
Мальчик или аборт. Почему на Кавказе и в Азии избавляются от неродившихся девочек
Как 35 лет назад золотая молодежь в Грузии угнала самолет
Контролер: «Зарплата зависит от количества автобусов и выявленных безбилетников»
Крепкого хозяйственника во главе холдинга Лукашенко сменил молодым экономистом. Кто она такая?
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Чтобы не вычислили. Коттеджи в Дроздах рекламируют почти без фотографий
Огромный бел-красно-белый флаг на матче с Сан-Марино
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
22.11.2018
Салiдарнасць
«Белнефтехим» спросил белорусов, какое повышение цен им больше нравится: сразу или постепенно?

Вариант «никакое» не предусмотрен.

Опрос на тему, как повышать цены на автомобильное топливо, «Белнефтехим» разместил на своем сайте. Предложены три варианта ответа.

Как видим, большинство проголосовавших предпочитают одномоментное повышение.

О том, сколько должно стоить автомобильное топливо при нынешней цене на нефть ранее рассказал вице-премьер Игорь Ляшенко.

— При сегодняшней стоимости барреля в $ 72 справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов, — сказал вице-премьер. — Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено.

Отметим, что по нынешнему курсу стоимость бензина АИ-92 составляет 66 центов.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.1 (оценок:8)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY