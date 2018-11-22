«Белнефтехим» спросил белорусов, какое повышение цен им больше нравится: сразу или постепенно?

Вариант «никакое» не предусмотрен.

Опрос на тему, как повышать цены на автомобильное топливо, «Белнефтехим» разместил на своем сайте. Предложены три варианта ответа.

Как видим, большинство проголосовавших предпочитают одномоментное повышение.

О том, сколько должно стоить автомобильное топливо при нынешней цене на нефть ранее рассказал вице-премьер Игорь Ляшенко.

— При сегодняшней стоимости барреля в $ 72 справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов, — сказал вице-премьер. — Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено.

Отметим, что по нынешнему курсу стоимость бензина АИ-92 составляет 66 центов.