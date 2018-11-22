Экс-сотрудник КГБ, СБУ и бывший премьер. Кто стал представителем Украины в минской контактной группе

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового представителя страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Им стал Евгений Марчук. Об этом у себя в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

Евгений Марчук

Известно, что Евгений Марчук — бывший сотрудник КГБ СССР, сотрудник СБУ и украинский политик. В 1991–1994 годах — руководитель Службы безопасности Украины, в 1995–1996 — премьер-министр Украины. С 2015 года — представитель Украины по вопросам безопасности в трехсторонней контактной группе.

Ранее ходили слухи, что вместо ушедшего Леонида Кучмы место представителя Украины может занять Виктор Ющенко.