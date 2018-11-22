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22.11.2018
Арина Холина, snob.ru
Холина: Что делать, если все идеально, но секса нет

Мужская монополия на секс заставляет отказываться от чувственного. Даже разговор начинать неудобно. Как быть?

Пьем просекко. Бокал, другой, бутылка. А потом, знаете, просекко еще пьянит, но уже не радует — и мы изменяем ему с виски.

— Два! Двойных! — кричит Марина вслед официанту. — Мне немедленно нужно в «Луи Виттон»! — говорит она мне. — Они ж открыты?

— Ты сильно разбогатела? — удивляюсь я.

И Марина рассказывает, что познакомилась с мужчиной. Мы ищем его в фейсбуке, Марина, как водится, ныряет в телефон минут на пять, чтобы найти самую лучшую фотографию, и потом мы решаем, что мужик симпатичный, и одет хорошо. Приносят виски. Он подозрительно быстро заканчивается. Марина требует еще два.

Мужчина, с ее слов, очень умный. Шикарно образованный. Она за ним ездит по всему миру — на пару дней для всяких его деловых встреч, и он снимает роскошные отели и покупает ей все что угодно. Немного похоже на мечту содержанки, но Марина и сама из богатой семьи, и зарабатывает неплохо, и мужчины у нее обычно богатые.

И как-то вдруг обнаруживается, что Марина живет тут, на Тверской, а мужчина этот — на Новокузнецкой.

— В смысле в разных отелях? — уточняю я и пытаюсь понять, это у меня мысли заплетаются или язык.

Она кивает.

— А как же секс? — я чувствую, что сейчас будет интересно.

И вот если бы мы не пили виски после игристого, то, возможно, Марина бы не призналась. Но, оказывается, они встречаются уже три месяца и ездят по всем этим люксовым отелям, и ужинают в мишленовских ресторанах, и его банковскую карту она уже привыкла считать своей, но секса — нету.

— Что, вообще? — спрашиваю я.

Он гладит ее по руке, когда они обедают. Обнимает в лимузине. Присылает утром завтрак. Но не использует в их отношениях член.

— А ты чего?! — восклицаю я. — Пойди к нему и скажи: давай, дери меня, суко! Устроим оргию хоть с петтингом! А ты его хочешь?

О, у меня миллион вопросов! Но если я протрезвела (немного) от любопытства, то Марина уже поняла, что сказала лишнее. Никто, понимаете, не хочет признаваться, что его не… того. Ей хочется. А ему — непонятно.

— И сколько ты будешь ждать? — настаиваю я. — Десять лет?

Женщины умеют ждать. Многие думают так: «Мужчина годный. Привлекательный. Ведь не может он ни разу со мной не переспать».

Моя знакомая девушка Наташа ждала полгода. Собственно, она и сама не спешила — ей казалось, что так она выглядит «прилично». Потом он пригласил ее в Ниццу, и там все один раз случилось. На следующий день она попробовала еще разок, но мужчина почему-то обиделся, выслал ее домой и вернулся к бывшей. Ему не нужны шлюхи — как-то так и сказал.

Я познакомилась с Машей, когда она встречалась с тупым, но очень похотливым байкером. Он выбирался из постели, только чтобы помыться и поесть. А потом Маша решила (вполне разумно), что байкер слишком примитивный, и начала встречаться с молодым банкиром, который очень красиво и богато ухаживал за ней несколько месяцев. След Маши потерялся, а потом она объявилась и пожаловалась, что у них секс раз в месяц, и то после ее настояний, а в рутинном режиме — обнимашки, поцелуйчики, ужины, кино и путешествия. Она его не упрекает. Она не настаивает. Не задает острых вопросов. Ждет.

Женщинам неловко требовать секс. Логика такая: если проявить свои желания, это может его напугать. Ведь если бы он хотел — уже бы много раз все было. Может, он хочет. Но как-то странно. Лучше молчать. Затаиться. Потом, наверное, все будет хорошо. Когда-нибудь.

Мы не знаем, какие проблемы у этих мужчин. Это не важно. Суть в том, что женщина  стыдится говорить о сексе, стесняется озвучить собственные желания. Секс — во власти мужчины.

Может, такой мужчина — импотент. Или скрытый гей. Или просто скотина.

Одна обычная девушка вышла замуж за красавца и богача. Не верила своему счастью. Секс был так редко, что это, в конце концов, разрушило счастье этой Золушки, и она потребовала объяснений. Муж оказался человеком прямым и заявил, что она у него не для секса — для этого у него есть красивые любовницы, а ему пора было жениться, и это должна была быть скромная заботливая женщина, которая не мешает жить. Она с ним осталась. Потому что «от таких не уходят». Слишком лакомый кусочек для обычной девушки. Статус — он важнее секса.

Ради статуса девушки могут сдерживать себя. Ждать и не дождаться. В их системе координат секс на пятом или шестом месте, поэтому они всегда готовы им пожертвовать, даже если у них из трусов уже валит дым и сыплются искры. Страдай, презренная плоть!

Женщина способна годами высиживать без секса, потому что у нее есть Завидный Мужчина. Может, у них никогда не было неудержимого влечения. Может, он перестал ее хотеть. В любом случае женщина будет терпеть.

— Странно, что у нас нет секса уже полгода, — говорит знакомая. — У него сейчас много работы, — тут же оправдывает его она. — И дедушка умер.

— А он что, так любил своего дедушку? — это сарказм, но она не понимает. — Слушай, у него на тебя не стоит, дорогая. И вряд ли будет лучше.

Знакомая полчаса доказывает, что лучше — будет. Через пару месяцев он ее бросил, конечно.

И вот вопрос для женщин XXI века: а правда, что сумка Hermès лучше секса? Правда, что статус «замужем» приравнивается к 150 оргазмам?

Вот вы скажете: «Ой, ну темперамент у всех разный». А я отвечу: «Чушь». Я говорю о женщинах, которых знаю, — и когда у них мужчина, которому нужен секс три раза в день, эти женщины бегают с сияющими глазами, розовыми щеками, возбужденные и счастливые.

Просто девушек кто-то научил, что они сами не должны настаивать на сексе, не должны вот с этим лезть к мужику, если он не хочет, не должны усложнять его жизнь. Достаточно и того, что мужчина — есть, а уж требовать от него невозможного — это как испытывать судьбу на прочность. И даже если женщина и не помышляет о всяких статусах, то она вам тоже не проститутка, чтобы вот так себя предлагать. К тому же можно получить отказ — и дальше жить с этим нельзя, после такого — только монастырь.

Женщины каким-то образом умудряются принимать всю эту чушь как данность и даже не пытаются задуматься: а не унылый ли бред все это? Моя теория — массовый гипноз. Или, может, есть тайные курсы для девочек, куда их отправляют и зомбируют в целях укрепления домостроя?

Эти догадки, если честно, куда лучше, чем тот факт, что куриная философия живет и здравствует, причем без малейших попыток со стороны женщин хоть немного подумать и что-то изменить. А потом они еще и удивляются, что любая инста-чика в трусах с разрезом на вагине, которая падает грудью на их мужика и страстно шепчет: «Хочу тя умираю войди в меня о даааа», мгновенно уводит куда угодно этого парня, у которого член уже давно покрылся пылью.

Все очень просто: если у вас есть мужчина, но нету секса, то лучше не будет никогда. Он либо тайный/латентный гей, либо вы похожи на его мать (а она ему жизнь отдала). Будете или прикрытием, или сиделкой. Без всякого секса навсегда.

В принципе, если это устраивает — ок. Но если романтик в вашей душе еще способен передвигаться без инвалидной коляски — бегите от таких отношений и, главное, бегите от себя — затравленной и старомодной жертвы ханжества и патриархата.

 
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