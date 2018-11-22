Умер человек, который мог многое рассказать про отравление Скрипалей

Умер второй за три года начальник ГРУ.

Скончался начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов. Ему было 62 года.

Причиной смерти в Минобороны России назвали «тяжелую и продолжительную болезнь».

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«Есть версия, что он умер своей смертью. Но не будем спешить с голословными утверждениями», — написал на своей странице в Фейсбуке писатель Виктор Шендерович.

По официальной версии предыдущий глава ведомства Игорь Сергун умер у себя дома в Подмосковье от сердечного приступа 3 января 2016 года. По данным американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, его смерть наступила в другой день и в Ливане.

При новом руководителе Игоре Коробове ГРУ оказалось в центре ряда скандалов. Самым резонансным из них было травление в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей. Британские власти обвинили в этом предполагаемых офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.