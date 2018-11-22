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Вице-премьеру Турчину вернули старую должность
Теперь он занимает четыре важных поста.
Фото ced.by
Указом №456 Александр Лукашенко возложил исполнение обязанностей руководителя Аппарата Совмина на первого вице-премьера Александра Турчина. Этот пост он занимал до августа нынешнего года, пока не пошел на повышение.
Месяц назад Александр Турчин возглавил наблюдательный совет «Беларусбанка».
Кроме того, он по-прежнему является председателем Совета по развитию предпринимательства.
Это далеко не рекорд. Одно время бывший вице-премьер Петр Прокопович занимал одновременно более 20 должностей.
Первый вице-премьер: давайте поменяем правила, по которым действуют силовики!