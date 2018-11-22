Вице-премьеру Турчину вернули старую должность

Теперь он занимает четыре важных поста.

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Указом №456 Александр Лукашенко возложил исполнение обязанностей руководителя Аппарата Совмина на первого вице-премьера Александра Турчина. Этот пост он занимал до августа нынешнего года, пока не пошел на повышение.

Месяц назад Александр Турчин возглавил наблюдательный совет «Беларусбанка».

Кроме того, он по-прежнему является председателем Совета по развитию предпринимательства.

Это далеко не рекорд. Одно время бывший вице-премьер Петр Прокопович занимал одновременно более 20 должностей.

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