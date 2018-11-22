Невзоров: «Над патриархом Кириллом грандиозно поиздевался Лукашенко»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Экс-сотрудник КГБ, СБУ и бывший премьер. Кто стал представителем Украины в минской контактной группе
Суд наказал 4 сотрудников Следственного комитета и судмедэксперта за насилие и сокрытие преступления
Умер человек, который мог многое рассказать про отравление Скрипалей
Вице-премьеру Турчину вернули старую должность
Зелімха Яндарбі — паэт з аўтаматам
Газета.ру: Беларусь нашла нового покровителя
Самая успешная белорусская сборная вновь вышла на топ-турнир
Как чиновники решили улучшить показатели слабых выпускников
Украинцы заблокировали белорусскую границу под Гомелем
Жировка иждивенца. На сколько вырастут счета тунеядцев после ввода полной оплаты за ЖКУ
Более 10 тысяч минчан перевели на неполный рабочий день и отправили в отпуска за свой счет
Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими белорусу
Как сделать Гродно туристической столицей?
Решили не «играть с огнем»: литовским пожарным все-таки повысили зарплату
Уволилась замглавврача больницы, где умерла роженица
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Романчук: Кого и как наказывать за омертвление $ 5 миллиардов за последние четыре года
8888: Есть ли повод для праздника бесконечности?
«Лукашенко не воспринимает Пашиняна, как ровню себе». Что будет дальше?
Дмитриев считает, что выборы-2020 могут сильно удивить
Почему «Борисовдрев» превратится «в долгосрочный висяк на шее у налогоплательщиков»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Лукашенко испытывает Пашиняна. Выиграет только один
Заико: «Александр Григорьевич успешно охалявил всех белорусов»
Марціновіч: Дзе ў гэтым усім Дзяржынскі?
Ганапольский: «Что с путинской Россией? Она еще не утонула. Но тонет»
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
Мальчик или аборт. Почему на Кавказе и в Азии избавляются от неродившихся девочек
Как 35 лет назад золотая молодежь в Грузии угнала самолет
Контролер: «Зарплата зависит от количества автобусов и выявленных безбилетников»
Венедиктов: Путин может вернуть Японии острова из-за Крыма
Романчук: Кого и как наказывать за омертвление $ 5 миллиардов за последние четыре года
Крепкого хозяйственника во главе холдинга Лукашенко сменил молодым экономистом. Кто она такая?
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Чтобы не вычислили. Коттеджи в Дроздах рекламируют почти без фотографий
Огромный бел-красно-белый флаг на матче с Сан-Марино
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
22.11.2018
Невзоров: «Над патриархом Кириллом грандиозно поиздевался Лукашенко»

Публицист Александр Невзоров прокомментировал на Эхе Москвы последние события, связанные с именем патриарха Кирилла.

20 ноября Владимир Гундяев отметил 72-й день рождения. А накануне Владимир Путин съездил в Псково-Печерский монастырь, но патриарха Кирилла  с собой не взял, а общался там с митрополитом Тихоном, которого считают приемником нынешнего патриарха.

Митрополит Тихон, Владимир Путин, патриарх Кирилл. Фото РИА Новости

– В ближайшее время, вероятно, Гундяеву и Тихону придется, пыхтя, но во всеоружии залезать под кремлевский ковер и там начинать схватку. Причем тонкость этой подковерной схватки между двумя этими бородачами заключается в умении драться так, чтобы не беспокоить хозяина, – отметил Александр Невзоров.

– Во-первых, по этому ковру должно быть комфортно ходить. Воплей и рычания не должно доноситься. И вообще, хозяина никак нельзя беспокоить звуками этой борьбы. А Кремль будет наблюдать и наслаждаться этим. Вы сами так попробуйте подраться под ковром дома – у вас ничего ни фига не получится…

Я искренне желаю Гундяеву удержаться и победить в этой борьбе.

― Почему?

― Потому что именно его правление привело к самым глобальным за последние три века и непоправимым несчастьям русского православия. Сейчас оно, по сути дела, в свете всех этих константинопольско-украинских дел практически уже в статусе секты, рискует в ближайшее время лишиться даже патриарших аксессуаров. Оно лишено авторитета. А вот всякие там писки и истерики, они ничего не значат и никого не вводят в заблуждение.

― Для людей, которые не относятся к православной церкви, эта борьба, она какие-то последствия будет нести?

― Косвенные, скажем так. Дело в том, что, действительно, православие так намертво склеилось с режимом, что крушение режима уже окончательно насмерть задавит православие. Я, в принципе, ничего против не имеют этого. Но именно благодаря Гундеву это всё происходит так драматично и живописно. И поэтому это надо ценить.

Очень интересно прозвучали в этом году поздравления Гундяеву. Уже не было теплых объятий и личных встреч. Но грандиозно поиздевался Лукашенко. Я вот не знаю, агрономы Беларуси, они, конечно, могли бы вывести сорт какого-нибудь особо бугристого и волосатого картофеля, называть его Кириллом. Но я думаю, что когда Лукашенко писал свои поздравления, он отмечал, что Гундяев являет собой образец высокой морали.

Я представляю себе хитрейшую физиономию Александра Григорьевича Лукашенко. Вероятно, в этот момент он с какой-нибудь картофелины обдувал тончайшую пыль или занимался еще каким-нибудь таким интересным делом.

По крайней мере, судя по этой ядовитой любезности и упоминанию высокоморальности Гундяева – его до этого еще никто не обвинял в этом так открыто, вот этого аргумента не приводил никто – я подозреваю, что Лукашенко тоже, что называется, мажет лыжи, по крайней мере, мажет для своей маленькой Белорусской церкви, чтобы покинуть лоно РПЦ.

В общем, всё обещает и в этом смысле тоже для нас массу информационного товара и прекрасную развлекуху. Но все равно, понятно, что все-таки эту поковерную борьбу и эту историю решит Путин и победителя тоже назначит он вне зависимости от реального исхода схватки.

Невзоров: «Путин и глубоко православный народ дурят друг друга»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:42)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY