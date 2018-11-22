Газета.ру: Беларусь нашла нового покровителя

О переориентации Минска на Китай пишет российская Газета.ру.

Издание комментирует слова главы МИД Владимира Макея во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Минске.

Доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с Газетой.Ru отмечает, что «фактически Макей заявил, что Минск поддерживает интеграцию китайского проекта с Евразийским экономическим союзом»

Эксперт напоминает, что изначально «интеграция интеграций» — китайская инициатива, нацеленная на обеспечение взаимодействия между «Шелковым путем» и различными межгосударственными объединениями на евразийском пространстве.

— В этом плане Беларусь является полноценным участником проекта «Шелковый путь», — отмечает эксперт.

Как отмечает Коктыш, Беларусь смогла добиться того, что она — единственный логистический хаб «Шелкового пути» за пределами Китая. В этой связи в стране сейчас идет строительство, модернизация и адаптация примерно 50 инфраструктурных объектов под нужды китайского проекта.

В этой связи заявления Макея стоит рассматривать как готовность Беларуси к продвижению китайского проекта, о чем сам белорусский министр также говорил. «Интерес к данной теме идет, что называется, от земли, от конкретных субъектов хозяйствования, и мы должны такой интерес поддерживать», — говорит он об интеграции с китайской инициативой.

Он проинформировал, что в июне будущего года в Белорусско-Китайском индустриальном парке «Великий камень» состоится мероприятие высокого уровня в рамках инициативы «Один пояс — один путь». «Представляется, что с учетом серьезного бизнес-компонента программы мероприятие станет полезным для практического наполнения идеи сопряжения интеграционных процессов в Большой Евразии», — сказал Макей, пригласив российских коллег принять в нем участие.

Стремление Беларуси заручится поддержкой России в этом вопросе неудивительно. Как отмечает Коктыш, свое уникальное положение в «Шелковом пути» Минск получил в том числе благодаря хорошим отношениям с Москвой.

По словам эксперта, на право получить роль главного транспортного узла в потоке китайских товаров Европу претендуют практически все восточноевропейские страны.

— Беларусь конкурировала с Польшей, Литвой, еще раньше — с Украиной. Это была ощутимая и довольно жесткая конкуренция. Но в итоге Белоруссия все-таки стала единственным логистическим хабом. Хорошие отношения с Москвой в этом сыграли важную роль. Не единственную, но очень значимую. Здесь можно упомянуть и политику президента Лукашенко, который сохранил индустриальную идентичность страны. Но и это можно было сделать только при условии тесных союзных отношений с Россией, — резюмирует эксперт.