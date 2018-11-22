Великие женщины прошлого, с которых следует брать пример любому мужчине

Чтобы рассказать вам про всех великих женщин за историю человечества (в том числе с белорусскими корнями), нам бы не хватило и жизни, поэтому – избранное из рейтинга GQ.

Сафо

Несмотря на то что большинство работ древнегреческой поэтессы безвозвратно утеряны, даже тех обрывков, которые до нас дошли, хватает, чтобы понять размах ее таланта. Девушка жила на острове Лесбос, пела оды любви женскому полу и стала одной из основательниц европейской литературы. К тому же вы теперь знаете, откуда взялось расхожее слово «лесбиянка».

Клеопатра

Последняя царица Египта, о которой, кажется, уже сняли столько фильмов, сколько не снимали ни об одной женщине в истории. Прожила Клеопатра всего около 38 лет, но о ее деяниях ходят легенды (особенно о романах с Марком Антонием и Юлием Цезарем).

После поражения, которое понесли ее войска в битве с римлянами, царица, не желая сдаваться в плен, покончила с собой, дабы сохранить свою честь.

Жанна д’Арк

Много ли вы знаете женщин, командующих войсками? Жанна д’Арк повела армию в битву, чтобы спасти свой народ, и умерла достойно, не предав своих идеалов. Такой выдержке стоит поучиться каждому мужчине.

Айседора Дункан

Создательница современного танца, которая с ног на голову перевернула весь мир западного искусства. Читала Ницше, жила с Сергеем Есениным и стремилась создать «нового человека». В каком-то смысле ей это удалось.

Мария Склодовская-Кюри

Мария не только первая женщина, получившая Нобелевскую премию, но и первый человек, получивший ее дважды (подумайте только: дважды!). Вспомните это имя в следующий раз, когда будете жаловаться, что не можете продвинуться по карьерной лестнице.

Коко Шанель

Модернизировала женскую моду, одевала самых известных женщин своей эпохи и разрушала гендерные стереотипы. Популярные духи по сравнению с этим – просто мелочь.

Элеонора Рузвельт

Назвать Элеонору обычной первой леди было бы просто кощунством. Она провела со своим мужем Франклином Делано Рузвельтом в Белом доме целых четыре срока, дольше, чем кто-либо, и фактически была вторым президентом страны.

Не зря о ней сняли фильм «Элеонора: Первая леди всего мира».

Голда Меир

Женщин вроде Голды невозможно не уважать. Патриотка своей страны, которая всю жизнь положила на ее развитие. Вторая в мире женщина – премьер-министр, управлявшая Израилем в один из самых сложных периодов его истории, во время Войны Судного дня.

Нина Симон

Одна из величайших исполнительниц XX века. Даже если вы не слышали ее имени, вы абсолютно точно слышали ее работы: чувственные, полные личных переживаний, спетые на надрыве низким хриплым голосом, – артистов с такой харизмой можно пересчитать по пальцам.

Маргарет Тэтчер

Знаете, какой из британских премьер-министров XX века управлял страной дольше всех? Нет, совсем не Черчилль, а Маргарет Тэтчер. Жесткая и непреклонная, рядом с ней любой мужчина казался незначительной букашкой. Так еще и выиграла войну с Аргентиной за Фолклендские острова.

Индира Ганди

К Махатме Ганди Индира никакого отношения не имеет, но другой индийский премьер-министр Джавахарлал Неру был ее отцом. Впрочем, это совсем не значит, что Индира была испорченной девочкой из богатой семьи.

Она вывела Индию из полнейшей нищеты и заставила весь мир с собой считаться. Многие ее за это недолюбливали, но у великих людей всегда есть хейтеры.

Фрида Кало

Художница, которая вместе со своим мужем Диего Риверой сделала мексиканское искусство интересным всему миру. Ее картины – это дикая смесь местного фольклора, сердечных переживаний и бесовского темперамента.

Мадлен Олбрайт

Первая женщина – госсекретарь США. Ее фирменная большая брошка стала символом жесткой и бескомпромиссной политики.