Великие женщины прошлого, с которых следует брать пример любому мужчине

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Экс-сотрудник КГБ, СБУ и бывший премьер. Кто стал представителем Украины в минской контактной группе
Суд наказал 4 сотрудников Следственного комитета и судмедэксперта за насилие и сокрытие преступления
Умер человек, который мог многое рассказать про отравление Скрипалей
Вице-премьеру Турчину вернули старую должность
Зелімха Яндарбі — паэт з аўтаматам
Газета.ру: Беларусь нашла нового покровителя
Самая успешная белорусская сборная вновь вышла на топ-турнир
Как чиновники решили улучшить показатели слабых выпускников
Украинцы заблокировали белорусскую границу под Гомелем
Жировка иждивенца. На сколько вырастут счета тунеядцев после ввода полной оплаты за ЖКУ
Более 10 тысяч минчан перевели на неполный рабочий день и отправили в отпуска за свой счет
Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими белорусу
Как сделать Гродно туристической столицей?
Решили не «играть с огнем»: литовским пожарным все-таки повысили зарплату
Уволилась замглавврача больницы, где умерла роженица
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Романчук: Кого и как наказывать за омертвление $ 5 миллиардов за последние четыре года
8888: Есть ли повод для праздника бесконечности?
«Лукашенко не воспринимает Пашиняна, как ровню себе». Что будет дальше?
Дмитриев считает, что выборы-2020 могут сильно удивить
Почему «Борисовдрев» превратится «в долгосрочный висяк на шее у налогоплательщиков»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Лукашенко испытывает Пашиняна. Выиграет только один
Заико: «Александр Григорьевич успешно охалявил всех белорусов»
Марціновіч: Дзе ў гэтым усім Дзяржынскі?
Ганапольский: «Что с путинской Россией? Она еще не утонула. Но тонет»
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
Мальчик или аборт. Почему на Кавказе и в Азии избавляются от неродившихся девочек
Как 35 лет назад золотая молодежь в Грузии угнала самолет
Контролер: «Зарплата зависит от количества автобусов и выявленных безбилетников»
Венедиктов: Путин может вернуть Японии острова из-за Крыма
Романчук: Кого и как наказывать за омертвление $ 5 миллиардов за последние четыре года
Крепкого хозяйственника во главе холдинга Лукашенко сменил молодым экономистом. Кто она такая?
«У обитателей Дроздов всегда было плохо с математикой и чувством реальности»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Чтобы не вычислили. Коттеджи в Дроздах рекламируют почти без фотографий
Огромный бел-красно-белый флаг на матче с Сан-Марино
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
22.11.2018
Великие женщины прошлого, с которых следует брать пример любому мужчине

Чтобы рассказать вам про всех великих женщин за историю человечества (в том числе с белорусскими корнями), нам бы не хватило и жизни, поэтому – избранное из рейтинга GQ.

Сафо

Несмотря на то что большинство работ древнегреческой поэтессы безвозвратно утеряны, даже тех обрывков, которые до нас дошли, хватает, чтобы понять размах ее таланта. Девушка жила на острове Лесбос, пела оды любви женскому полу и стала одной из основательниц европейской литературы. К тому же вы теперь знаете, откуда взялось расхожее слово «лесбиянка».

Клеопатра

Последняя царица Египта, о которой, кажется, уже сняли столько фильмов, сколько не снимали ни об одной женщине в истории. Прожила Клеопатра всего около 38 лет, но о ее деяниях ходят легенды (особенно о романах с Марком Антонием и Юлием Цезарем).

После поражения, которое понесли ее войска в битве с римлянами, царица, не желая сдаваться в плен, покончила с собой, дабы сохранить свою честь.

Жанна д’Арк

Много ли вы знаете женщин, командующих войсками? Жанна д’Арк повела армию в битву, чтобы спасти свой народ, и умерла достойно, не предав своих идеалов. Такой выдержке стоит поучиться каждому мужчине.

Айседора Дункан

Создательница современного танца, которая с ног на голову перевернула весь мир западного искусства. Читала Ницше, жила с Сергеем Есениным и стремилась создать «нового человека». В каком-то смысле ей это удалось.

Мария Склодовская-Кюри

Мария не только первая женщина, получившая Нобелевскую премию, но и первый человек, получивший ее дважды (подумайте только: дважды!). Вспомните это имя в следующий раз, когда будете жаловаться, что не можете продвинуться по карьерной лестнице.

Коко Шанель

Модернизировала женскую моду, одевала самых известных женщин своей эпохи и разрушала гендерные стереотипы. Популярные духи по сравнению с этим – просто мелочь.

Элеонора Рузвельт

Назвать Элеонору обычной первой леди было бы просто кощунством. Она провела со своим мужем Франклином Делано Рузвельтом в Белом доме целых четыре срока, дольше, чем кто-либо, и фактически была вторым президентом страны.

Не зря о ней сняли фильм «Элеонора: Первая леди всего мира».

Голда Меир

Женщин вроде Голды невозможно не уважать. Патриотка своей страны, которая всю жизнь положила на ее развитие. Вторая в мире женщина – премьер-министр, управлявшая Израилем в один из самых сложных периодов его истории, во время Войны Судного дня.

Нина Симон

Одна из величайших исполнительниц XX века. Даже если вы не слышали ее имени, вы абсолютно точно слышали ее работы: чувственные, полные личных переживаний, спетые на надрыве низким хриплым голосом, – артистов с такой харизмой можно пересчитать по пальцам.

Маргарет Тэтчер

Знаете, какой из британских премьер-министров XX века управлял страной дольше всех? Нет, совсем не Черчилль, а Маргарет Тэтчер. Жесткая и непреклонная, рядом с ней любой мужчина казался незначительной букашкой. Так еще и выиграла войну с Аргентиной за Фолклендские острова.

Индира Ганди

К Махатме Ганди Индира никакого отношения не имеет, но другой индийский премьер-министр Джавахарлал Неру был ее отцом. Впрочем, это совсем не значит, что Индира была испорченной девочкой из богатой семьи.

Она вывела Индию из полнейшей нищеты и заставила весь мир с собой считаться. Многие ее за это недолюбливали, но у великих людей всегда есть хейтеры.

Фрида Кало

Художница, которая вместе со своим мужем Диего Риверой сделала мексиканское искусство интересным всему миру. Ее картины – это дикая смесь местного фольклора, сердечных переживаний и бесовского темперамента.

Мадлен Олбрайт

Первая женщина – госсекретарь США. Ее фирменная большая брошка стала символом жесткой и бескомпромиссной политики.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:4)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY