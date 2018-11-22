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Спорт
22.11.2018
Михаил Миронович
Самая успешная белорусская сборная вновь вышла на топ-турнир

Среди белорусских сборных в игровых видах спорта нет равных баскетболисткам. Некогда «буяльские», а ныне «трофимовские» девчата стали регулярными участниками чемпионатов Европы.

21 ноября эта команда завоевала путевку на Евробаскет-2019. Для этого понадобилось одержать победу в гостях над сборной Турции, которая считается одной из сильнейших на континенте.

Поначалу матч в Стамбуле складывался для белорусок неудачно. В дебюте они уступали – 4:12. Но довольно быстро сумели наверстать упущенное.

Интрига сохранялась до последней минуты матча. Концовка осталась за нашей сборной – 60:56 (17:17, 15:18, 14:10, 14:11).

Стоит отметить, что победа, гарантировавшая белорускам участие в финальной части чемпионата Европы, была добыта без участия лидера сборной Елены Левченко, которую на матч не отпустил китайский клуб. Самой результативной в нашей команде стала Екатерина Снытина (17 очков).

Жеребьевка Евробаскета-2019 состоится 12 декабря. Сам турнир будет проходить в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля.

 
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