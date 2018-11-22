Как чиновники решили улучшить показатели слабых выпускников

Летом 2019 года стоит ждать неразберихи во вступительной кампании.

Что не так с предложенной оценкой знаний на централизованном тестировании, которую хотят ввести в следующем году?

Новая методика подсчета баллов, по которой станут оценивать результаты централизованного тестирования в 2019 году, будет вытягивать слабых абитуриентов на более высокие баллы и улучшать статистику общих результатов выпускников школ. Так оценивает нововведение преподаватель математики и физики, соучредитель центра «100 баллов» Евгений Ливянт.

Как анонсировали представители Республиканского института контроля знаний, в новой системе каждое задание будет оценено в определенный балл в зависимости от сложности, а общий результат успешно пройденных вопросов теста, умноженный на коэффициент, станет итоговым баллом.

По оценке эксперта, новая шкала оценки централизованного тестирования необъективна и стимулирует решающих тест набирать больше баллов, справляясь с простыми задачами. Все задания поделены на две части. Предварительно выставлены одинаковые баллы за решение разных по сложности задач.

— В части А, например, 18 задач — от примитивных до весьма серьезных. За каждое решенное задание ставится по 1 баллу. А часть Б включает 12 заданий — от средних до очень сложных, близких к олимпиадному уровню. За каждое из них можно получить по 2 балла, — объясняет Евгений Ливянт.

Еще больше вопросов вызывает у репетитора нормализующий коэффициент, который призван перевести полученный результат в 100-балльную шкалу.

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