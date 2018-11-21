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Экономика
21.11.2018
10 тысяч минчан перевели на неполный рабочий день и отправили в отпуска за свой счет

В Минске 10,4 тысячи человек в январе-сентябре этого года работали неполный рабочий день и находились в отпуске по инициативе нанимателя. При этом еще 23 тысячи человек трудились с целодневными простоями, рассказали TUT.BY в Мингорисполкоме.

При этом работников, занятых в режиме неполного рабочего времени и находивших в отпуске по инициативе нанимателя, в этом году стало на 36,6% меньше в сравнении с январем-сентябрем прошлого года. Аналогичная ситуация произошла с целодневными простоями. В этом году таких трудящихся было на 36,7% меньше, чем годом ранее, — 22,8 тысячи человек.

— В текущем году на рынке труда Минска отмечается улучшение ситуации: увеличился спрос на рабочую силу, сократилась текучесть кадров и масштабы высвобождения работников, снизились скрытая и регистрируемая безработица, — отмечают в Мингорисполкоме.

На начало ноября в Минске было 1,2 тысячи официально безработных. Это на 58% меньше, чем год назад. Средний размер пособия по безработице в Минске в октябре этого года составил 25,53 рубля.

 
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