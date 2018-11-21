Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому ими белорусу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перечислили избитому ими белорусскому водителю компенсацию материального и морального вреда.

«В материальном плане вопрос с водителем урегулирован — деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», — сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

Собеседник добавил, что Кокорин и Мамаев принесли всем потерпевшим извинения, вину признали в полном объеме.

Фото с сайта mk.ru

Как пишет ТАСС, адвокаты обвиняемых и адвокаты потерпевших не подтвердили и не опровергли информацию о перечислении денег водителю, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

Избитый Кокориным и Мамаевым белорус: «Били минимум 5 человек. Кровь хлестала аж из ушей»

Работающего в Москве 33-летнего гражданина Беларуси Виталия Соловчука российские футболисты избили в начале октября. Они напали на белоруса, когда тот ждал со съемок ведущую Первого канала Ольгу Ушакову, у которой работает водителем.

В результате нападения Соловчук попал в реанимацию. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица.

Сейчас футболисты находятся в СИЗО «Бутырки». Против них возбуждено уголовное дело.

Мамаево (Кокорино) побоище